Ponte Garibaldi, restano due progetti allo studio

Ponte Garibaldi, restano due progetti, intanto il 16 maggio in Regione due Università e la Fondazione Cima (soggetti tecnico-scientifici) illustreranno indagini e studi e un sistema di proposte per la riduzione del rischio. Le critiche alla planimetria, che prevedeva una rampa a nord e una a sud per consentire di aumentare l’altezza di un metro e cinquanta centimetri sopra l’impalcato, hanno rimesso in discussione la traslazione di qualche metro verso monte del ponte Garibaldi.

L’ipotesi più avvalorata resta quella con l’arco rialzato, ma bisognerà attendere il parere tecnico per effettuare una scelta che consenta la ricostruzione del manufatto chiuso dal 15 settembre 2022. Un collegamento importante per la città, il disagio è stato ovviato un anno fa con l’allestimento di una passerella ciclopedonale che consente di attraversare il fiume anche più a monte rispetto al ponte degli Angeli. Per rivedere l’altezza del progetto, bisognera attendere il termine dei lavori di messa in sicurezza del fiume che, diminuendone la portata a ridosso del centro storico, potrebbero essere sufficienti per evitare un’altra esondazione.

"Qui, dopo oltre dieci milioni di euro spesi per interventi in ’somma urgenza’, (se continua così , finirà chissà quando!) e grazie agli ’scienziati da tastiera’, ma soprattutto al populismo senza freni di Regione Marche, Commissario Straordinario e Comune di Senigallia dobbiamo purtroppo dire che la sicurezza del territorio è diminuita, non aumentata – spiega il Pd in un comunicato - di fumo negli occhi della gente per stupire e "far vedere di fare" ne è stato prodotto tanto. L’esito, per ora, è il seguente: alvei larghi e canalizzati, sfregio della biodiversità e dei paesaggi fluviali, sabbie e limi depositati come capita (vedi casello A14), aumento della velocità e della quantità delle acque di piena in arrivo in città, dove la capacità di deflusso è di circa 300mc/s a fronte di una portata massima di 590 mc/s nell’alluvione del 2014. Se poi disgraziatamente la crisi climatica recasse un’altra tempesta simile a quella del settembre 2022, la situazione sarebbe ancora più grave". Intanto per giovedì è in programma una manifestazione organizzata dalle forze di opposizione per chiedere la realizzazione delle vasche di espansione a monte, ma anche progettazione, realizzazione e manutenzione dei ponti cittadini, uno su tutti il ponte Garibaldi. E poi il nodo rimborsi oltre alla richiesta di risarcimenti del 100% per imprese e famiglie che hanno subito danni.