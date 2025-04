Ponte Garibaldi, ricorso al Tar: rischio blocco

A pochi giorni dall’apertura del cantiere, è stato ieri presentato dalle associazione ambientaliste Italia Nostra, Confluenze, Gruppo Società e Ambiente il ricorso al Tar contro il progetto del nuovo ponte Garibaldi. Gli alluvionati ora rischiano di restituire i ristori ottenuti. Le associazioni non hanno impugnato solo il verbale della conferenza dei servizi del 12 febbraio 2024 e il decreto del 27 gennaio 2025 sull’approvazione del progetto di fattibilità del nuovo ponte Gariabaldi, ma tra gli atti contestati e riportati in elenco nel ricorso ci sono anche le ordinanze emanate dal capo di dipartimento di Protezione Civile ddel settembre 2022 del giugno 2023. Impugnati anche i vari atti del Governo. Ora bisognerà attendere il 7 maggio, giorno in cui si saprà se verrà accolta la sospensiva ma nel frattempo, non solo si rischia di allungare i tempi per il rifacimento del manufatto, ma anche di annullare tutto quanto fatto in precedenza dalla struttura commissariale. Un fulmine a ciel sereno per alluvionati, ma anche per il Comitato e quanti hanno affiancato in questi anni di lavoro la struttura commissariale per procedere alla messa in sicurezza delle Valli Misa e Nevola. Il rischio è che tutto sia nuovamente da rifare. Proprio in questi giorni è stata avviata la procedura per l’esproprio, dietro il pagamento, delle abitazioni nelle zone a rischio, una partita che si chiude per diverse famiglie di alluvionati. "L’avevamo preannunciato al Consiglio Grande dello scorso 5 febbraio che ci saremo opposti in ogni sede allo scempio del progetto del nuovo Ponte Garibaldi, proposto dal Commissario delegato per gli eventi metereologici del settembre 2022 e dal Sindaco di Senigallia, perciò abbiamo deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di fronte alla protervia con cui si vuole imporre a Senigallia un progetto sbagliato, inutile per la sicurezza dalle alluvioni e che comprometterà il sistema della viabilità e la bellezza monumentale della quinta scenica dei Portici Ercolani. Un atto dovuto nei confronti dei quasi diecimila firmatari della petizione contro il nuovo ponte proposta dalle nostre associazioni. Riteniamo il decreto impugnato privo di qualsivoglia motivazione alla disciplina di tutela di una pluralità di interessi pubblici sensibili e al Piano regolatore del Comune" scrivono i promotori del ricorso al Tar che chiamano in causa tutti gli Enti tra cui il Comune di Senigallia.

Silvia Santarelli