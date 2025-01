"Ponte Garibaldi, sfruttiamo l’opportunità"

Ponte Garibaldi? Dobbiamo lavorare perché diventi un’opportunità. Ci si avvia verso la stagione turistica e gli albergatori valutano l’impatto che potrà avere il nuovo ponte Garibaldi: "Come alberghi l’impatto è minimo, i turisti vivono per lo più sul lungomare e girano in autobus o in bicicletta – spiega Alberto Tassi, presidente regionale Assohotel Confesercenti Marche – per chi alloggia sulle colline l’impatto sarà sicuramente superiore".

La chiusura ha causato problemi per i commercianti: "La chiusura ha avuto un impatto pesante, la parte della città che passa su quel ponte si è trovata tagliata fuori, ma con il cambio di viabilità che era stato effettuato dopo il restyling di piazza Garibaldi, aveva già isolato quella parte di Senigallia, in quanto molti automobilisti preferivano transitare sullo stradone Misa. Per chi passa a piedi invece, la situazione sarà peggiore rispetto al ponte precedente, il tragitto è più lungo, ma se per garantire la sicurezza non c’erano altre soluzioni, è sicuramente meglio avere un ponte come quello proposto che finire di nuovo sott’acqua".

Una soluzione che va presa come un’opportunità: "Anche il Louvre ha una piramide in mezzo – prosegue – eppure piace e tanti vanno a vederla. Ci sono ponti come quello anche in altre città, adesso non è semplice capire che impatto visivo possa avere, ma potrebbe essere rivalutato con giochi di luci, rendendolo più attraente e in un certo senso unico".

Molto dipenderà anche dalla viabilità: "Credo che comunque sia evidente che, a meno che non si pedonalizzi ulteriormente il centro storico con il potenziamento di navette e parcheggi, il ponte è necessario – afferma – ma bisognerà vedere anche come sarà modificato il comparto ‘Orti del Vescovo’ dopo la realizzazione del nuovo ponte Garibaldi. Lo spazio potrebbe essere sfruttato con una parte commerciale e una parte residenziale, cercando anche di ricavare posti auto com’è stato fatto per il comparto ex Penna. Il nostro centro storico non ha un centro commerciale e inoltre, quella zona è praticamente morta a livello commerciale e sicuramente un progetto che unisca il residenziale al commerciale porterebbe anche ad una rivalutazione della piazza".

Ci vorranno circa otto mesi per realizzare il nuovo ponte, difficile, se non impossibile ipotizzare che possa essere pronto entro la prossima estate, ma l’auspicio è che il collegamento possa essere pronto già dall’autunno.