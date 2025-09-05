Ponte Garibaldi, si comprano le aree per il cantiere

È di 410mila euro l’offerta per acquisire la proprietà dell’immobile della Federcaccia e il terreno contiguo necessari per la realizzazione del nuovo ponte Garibaldi. L’offerta è in fase di valutazione, la struttura commissariale resta in attesa di sapere se potrà entrare in possesso del manufatto: già da metà mese si potrebbe partire con la demolizione in modo da preparare lo spazio per l’apertura del cantiere che provvederà alla realizzazione delle rampe, primo step per realizzare il ponte Garibaldi. L’udienza definitiva del Tar, riguardo alla realizzazione del manufatto, si terrà il prossimo 5 novembre. Prorogato fino al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza, una notizia attesa dalla struttura commissariale che consentirà di procedere con i lavori. Portato a termine anche l’accordo quadro bis che consentirà la realizzazione di cinque vasche di laminazione: il costo è di 120 milioni, denaro che la struttura commissariale ha già stazione e a breve si potrà procedere ad appaltare i lavori. Un intervento fondamentale per rendere l’intera vallata sicura in caso di piogge intense. La realizzazione delle cinque vasche e l’impiego dei 120milioni di euro completa il pacchetto delle opere della messa in sicurezza del Misa. Il tempo previsto per la realizzazione delle prime due vasche è di circa due anni. Ne sono passati tre dal quel 15 settembre 2022 quando una valanga di acqua e fango ha iniziato a investire prima l’hinterland per poi riversarsi, con una violenza inaudita, sulla spiaggia di velluto. Il flusso inarrestabile di acqua e fango ha divelto anche le paratie del ponte Garibaldi oltre a portarsi dietro di tutto.

Dopo l’evento calamitoso il ponte era stato dichiarato inagibile, poi la demolizione tra le polemiche, l’installazione della pista ciclopedonale e il progetto che ha diviso la città: un ponte che rispetta il franco idraulico e che necessita di rampe di accesso. Dito puntato sull’estetica più che sulla sicurezza, ma il collegamento veicolare è necessario altrimenti la città è spaccata in due e nelle ore di punta si creano code ed ingorghi nelle uniche strade di collegamento. Inoltre, è importante anche per il commercio: gli esercenti in prossimità di piazza Garibaldi, ma anche molti negozianti del centro storico lo invocano dopo aver registrato un calo a causa del mancato collegamento con la restante parte della città.