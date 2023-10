Ponte Garibaldi: si parte. Asfalti, via ai lavori

Modifiche al traffico nel tratto compreso tra viale Anita Garibaldi e via Mercantini.

Da oggi sarà realizzato il sottofondo stradale nel tratto compreso tra Via Capanna e Via Marche, ancora zona di cantiere. Da domani a sabato si svolgeranno invece i lavori di stesura del manto definitivo di asfalto nel tratto compreso tra Via Marche e Via Mercantini dove la sosta e la circolazione stradale saranno precluse come nel tratto di interessato dai lavori che comprende anche via La Marca e via Feltrini.

Per limitare il disagio, gli Amministratori hanno scelto di chiudere ed eseguire i lavori nei giorni in cui la gran parte delle scuole della città resteranno chiuse per il ponte di Ognissanti.

Dopo la conclusione del primo stralcio, i lavori inizieranno nel tratto di viale Anita Garibaldi compreso tra via Mercantini e corso Matteotti.

Oggi dovrebbero partire anche i lavori per la demolizione del ponte Garibaldi che proseguirà per alcuni giorni. L’inizio di ricostruzione dell’opera è previsto a gennaio.