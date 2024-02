Ponte Garibaldi, trovati i resti della struttura fatta saltare dai tedeschi

Ponte San Carlo, al via le trivellazioni, presto inizieranno ad arrivare le componenti del nuovo ponte. E’ stata pressochè completata la demolizione degli appoggi alla strada della vecchia struttura e si è attrezzato il cantiere per i lavori in alveo. La ditta sta realizzando l’impalcato in acciaio che poi sarà composto a ridosso del fiume Esino. Se il meteo lo consentirà nei prossimi giorni si entrerà nel vivo del lavori in alveo. "I lavori non si sono mai fermati - dice l’assessora Melappioni -. Sono andati avanti in parte sul cantiere e in parte fuori. E’ stata conclusa la demolizione del muro di sostegno della spalla sul lato del centro di Jesi, ed è in fase terminale la demolizione dell’altra spalla lato Minonna. Sono state ritrovate tracce e murature risalenti addirittura al ponte precedente a quello abbattuto lo scorso novembre, ovvero al San Carlo che era stato fatto saltare nel 1944 dai tedeschi in ritirata". Le pile del ponte "saranno tre, in cemento armato e arriveranno a 32 metri di profondità. Ciascuna di esse sarà composta di sette pilastri".

Sara Ferreri