Ponte Garibaldi, una diffida contro i lavori

Le associazioni Italia Nostra – Confluenze - Gruppo Società e Ambiente – organizzazioni di volontariato promotrici del ricorso al Tar contro il ponte Garibaldi, hanno diffidato la struttura commissariale nelle persone del Commissario, il Governatore Francesco Acquaroli e del vice Commissario ingegner Stefano Babini a iniziare i lavori di realizzazione del nuovo ponte fino al 5 novembre, data in cui è fissata l’udienza definitiva.

Intanto la Federcaccia ha accettato l’offerta di 410mila euro per l’immobile a ridosso del vecchio ponte che dovrà essere demolito per far si che il nuovo manufatto, come da progetto, possa essere traslato di qualche decina di metri verso monte rispetto al precedente.

L’udienza preliminare era stata respinta e ora a decidere sarà il Consiglio di Stato. Nel documento inviato in Regione, è chiamato in causa, per quanto di sua competenza, anche il Comune di Senigallia, chiamato a vigilare sull’eventuale inizio dei lavori, che sarebbero privi di nulla osta idrogeologico.

Inoltre, le modifiche che il Comune aveva richiesto durante la conferenza dei servizi e avvalorate anche durante gli interventi nel consiglio Grande del 3 febbraio scorso, non risulterebbero nel progetto.

L’ampliamento della pista ciclabile, la separazione dei percorsi ciclabili da quelli pedonali, ma anche lo spostamento della pista ciclopedonale lato mare, per consentire di vedere il panorama. Chi percorrerà a piedi o in bicicletta il nuovo ponte Garibaldi, definito da chi sostiene che l’ipotesi ‘un altro ponte è possibile anche ‘ponte a brugola’ o ‘obbrobrio’ , potrà osservare dall’alto uno scorcio dei portici Ercolani fino e fino al Foro Annonario.

Il ponte è realizzato in officina e gli step dei lavori prevedono la demolizione del manufatto della Federcaccia e poi la realizzazione delle rampe, solo dopo si passerà alle fondamenta e al posizionamento del nuovo ponte. La durata dei lavori è di 6/8 mesi, molto dipenderà, oltre che dalle condizioni metereologiche, dalla burocrazia e eventuali intoppi. A soffrire per la mancanza del ponte, oltre agli automobilisti imbottigliati nel traffico nelle ore di punta, sono anche i commercianti di alcune zone del centro storico che hanno subito un calo di incassi dopo la chiusura e la successiva demolizione del ponte Garibaldi. Il fiume Misa può essere attraversato utilizzando la pista ciclopedonale, anche la viabilità ha subito modifiche dopo la chiusura del manufatto.