"Ponte Garibaldi, uno scempio: fermatevi"

La realizzazione del nuovo ponte Garibaldi continua a tenere banco. Ad avere una posizione chiara è l’ex sindaco e attuale vice presidente del Consiglio regionale Maurizio Mangialardi.

Il progetto divide la città, lei ha un’alternativa: quale?

"Se il prezzo che la città è chiamata a pagare è un sfregio definitivo, l’alternativa è fermare tutto e ripensare il progetto per coniugare sicurezza e tutela del paesaggio dopo il completamento delle vasche di espansione. Per cui sarebbe stato saggio ricorrere alle procedure di urgenza".

Si dovrà metter mano anche a ponte degli Angeli…

"È una domanda che andrebbe rivolta al presidente Acquaroli, ma francamente non credo che sia intenzione della Regione intervenire per apportare modifiche al Ponte degli Angeli. Se si può migliorare come dicono, perché non lo rifanno prima di ponte Garibaldi? La questione mi sembra più un diversivo creato ad hoc dal sindaco Olivetti per deviare l’attenzione dei cittadini da un problema, quello del mostruoso progetto di Ponte Garibaldi, che non ha saputo o voluto gestire. Un sindaco perennemente in fuga dalle responsabilità e confronto coi cittadini. Lo dimostra la convocazione del Consiglio Grande nel mattino di un giorno feriale. Una data scelta per ostacolare e ridurre la partecipazione".

Quali ripercussioni avrà questo progetto sulla città?

"La sicurezza è una priorità, ma l’opera che vogliono realizzare rappresenta un vero e proprio affronto all’arte, alla cultura, ma anche a migliaia di cittadini che si sono espressi contro quell’orrenda ipotesi. Basti dire che la giunta Acquaroli si è ben guardata dal chiedere il parere della Soprintendenza. Lo dico soprattutto alle attività economiche, che insieme ai residenti soffrono la rimozione della vecchia struttura danneggiata dall’alluvione del 2022: meglio tenere duro ancora per un po’, chiedendo la proroga dell’attuale passerella, piuttosto che vedere la città sconquassata".

Lo ha ribattezzato ponte Olivetti, ma è un’opera in capo alla struttura commissariale, lei, da sindaco si sarebbe opposto?

"La responsabilità del progetto è della Regione e di Acquaroli, ma è evidente che un’opera del genere non si può realizzare senza l’assenso di sindaco e Amministrazione comunale. Olivetti avrebbe dovuto farsi carico del largo dissenso e chiedere soluzioni alternative. Io avrei agito in questo modo. C’erano margini per bloccare il progetto. Ma Olivetti, ha fatto il passacarte. E questo è inaccettabile".

Silvia Santarelli