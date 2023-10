Ponte Garibaldi, via alla demolizione

Partita la demolizione del Ponte Garibaldi, chiuso al passaggio ormai da 396 giorni. Le carenze strutturali erano già state evidenziate nel novembre del 2016, quando il ponte 2 Giugno (oggi ponte degli Angeli) era stato chiuso al traffico veicolare in attesa della ricostruzione. Monitorato per tutti questi anni, a seguito dell’alluvione del 15 settembre del 2022, è diventato inaccessibile. Il 7 luglio è stata messa a disposizione una passerella ciclopedonale, una soluzione momentanea per ricollegare la zona nord della città al centro storico e potendo così tornare a usufruire, per raggiungere il centro storico, del parcheggio antistante lo stadio comunale. "Alla realizzazione dei lavori effettuati per la messa in sicurezza del fiume Misa, dei quali molti stanno per essere completati, dopo la demolizione si aggiungerà una ricostruzione totale del ponte senza piloni, che aiuterà il deflusso di nuove piene – spiega Stefano Aguzzi, assessore regionale –. L’abbattimento, condizioni metereologiche permettendo, avverrà in pochi giorni e nel giro di poche settimane sarà completamente liberato l’alveo del fiume". A luglio, durante un sopralluogo, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, non si era sbilanciato sui tempi di ricostruzione, anche se auspicava che questa potesse avvenire entro la prossima estate. Già finanziato, insieme alla demolizione, per 4 milioni di euro, quello previsto sarà un ponte a impalcato curvo, in modo da poter guadagnare la massima altezza, ma sarà anche un ponte sottile, in modo da non intercettare acque. Riguardo alla ricostruzione, in passato si era parlato anche di un ponte monumentale, ma se l’idea sarà presa di nuovo in considerazione, i tempi di ricostruzione potrebbero allungarsi. Continuano anche i lavori di pulizia dell’alveo del fiume. "È l’unico modo per mettere in sicurezza il fiume Misa – prosegue Aguzzi –. Sono sei le ditte che stanno operando, in corso ci sono anche le operazioni di ripristino per il ponte della Chiusa a Vallone". Secondo le previsioni, dovrebbero esser raccolti circa 50mila metri cubi di materiale.

Silvia Santarelli