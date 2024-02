Ponte messo in sicurezza. Salvi Lazzabaretto e cinema

Il ponticello per l’accesso pedonale al Lazzabaretto sarà sistemato per l’estate, non solo a parole, ma anche coi fatti. A ribadirlo è l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini, che già pochi giorni fa aveva confermato l’intervento, smentendo di fatto le parole espresse in commissione la settimana prima dalla collega della cultura Anna Maria Bertini. Nell’ultima intervista Tombolini aveva fornito una doppia opzione di intervento, garantendo che lui e gli uffici avrebbero fatto il possibile per rendere fruibile quella porzione di Mole e garantire la stagione gestita dall’Arci, tra Lazzabaretto e Lazzaretto Cinema. Ora il titolare dei lavori pubblici, forte della conferma del capo della squadra di governo, ossia il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, conferma.

Le due opzioni erano le seguenti: intervento immediato per costruire un nuovo ponte, come da programma dell’appalto, oppure metterlo in sicurezza per consentire il transito dei pedoni durante l’estate e poi i lavori veri e propri. Alla fine Tombolini e i suoi hanno scelto la seconda opzione: "I tempi per costruire il nuovo ponte sopra il braccio di mare attorno alla Mole non sono sufficienti – spiega Tombolini – Siamo già a febbraio e meno di quattro mesi per fare tutto non sarebbero mai stati sufficienti, si tratta comunque di un progetto importante. La scelta alternativa alla fine è quella giusta. In pratica metteremo innanzitutto in sicurezza la struttura, consentendo il regolare transito delle imbarcazioni sotto l’arco pedonale. Per il resto effettueremo le prove di carico tarate con il peso preso a metro quadro considerato che non ci dovranno transitare veicoli ma soltanto persone a piedi. Faremo un collaudo adeguato in modo da essere tranquilli e consentire l’accessibilità al sito. Ho convocato tutte le parti coinvolte nel progetto, dalla ditta al responsabile dei lavori, siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Il ponte va messo in sicurezza e reso fruibile entro i tempi stabiliti e ce la faremo".

Si tratta dunque di un intervento diviso in due parti: "Una volta terminata la stagione estiva il cantiere andrà avanti per la sua strada – aggiunge Tombolini – A quel punto si passerà alla realizzazione del nuovo ponte come da progetto. Partendo in autunno la ditta avrà tutto il tempo per portare avanti l’intervento in maniera compatibile col resto dei lavori della Mole interessati da quella fonte di finanziamento".

In effetti il ponticello del Lazzabaretto fa parte di uno degli stralci dei lavori alla Mole, lavori che comprendono anche il recupero della sala Tabacchi proprio sullo stesso fronte mare. Il termine dei lavori è fissato per la prima metà del 2025.

p.cu.