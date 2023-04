Ponte pasquale: a caccia dei voli verso la Sicilia

È senza dubbio la Sicilia la meta preferita dai marchigiani per il ponte pasquale e, soprattutto, per l’estate. La conferma nelle prenotazioni dei voli registrate in questi giorni all’Ancona International Airport e nelle parole dell’ad Alexander D’Orsogna: "Per quanto riguarda l’outgoing riscontriamo una domanda forte per Catania e Palermo. Sono destinazioni ideali per i turisti, anche per un solo weekend o pochi giorni, e ovviamente gettonatissime per i tanti siculi che vivono nelle Marche e rientrano a casa per questa festività".

Una festività che, di fatto, introduce alla stagione estiva: "Ad essere precisi, come aeroporto, siamo entrati nel periodo ‘Summer’ già a fine marzo – evidenzia l’ad – e abbiamo buonissime indicazioni per un’estate che sarà una stagione molto importante, dirompente". Questo perché lo scalo marchigiano, che insiste a Falconara, è sempre più strutturato ed è in grado di offrire un carnet di voli interessante, variegato, oltre ad una serie di servizi a supporto dei passeggeri. E così il turismo - è proprio il caso di dirlo - decolla.

Anche verso l’estero. E in questo senso D’Orsogna "apre" in anticipo la sorpresa contenuta dentro l’uovo di Pasqua: "Stiamo continuando a lavorare per attivare il collegamento per Berlino: ci sono discussioni in corso con la Regione e contiamo di chiudere l’accordo proprio per l’estate". Collegamento strategico, se solo si pensa al traffico incoming e ai turisti stranieri che arrivano nelle Marche per larga parte da Germania e Regno Unito. Viceversa sono tanti i marchigiani che, per turismo o business, necessitano di muovere anche verso la capitale tedesca.

A dire il vero la Germania è già "vicina" grazie alle rotte per Dusseldorf Niederrhein (operata da Ryanair) e quella storica per Monaco di Baviera (Lufthansa). Ma raggiungere Berlino sarebbe davvero un bel colpo. Come lo sono stati i voli di continuità territoriale per Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli in partenza dal primo luglio o, ancora, quello per Parigi (volo inaugurale il prossimo 27 maggio con Volotea). Quindi si diceva delle isole, Sardegna e Sicilia, mete amatissime. O le altre ormai consolidate per Bruxelles Charleroi, Cracovia e Londra Stansted.

La capitale britannica raddoppierà dal 3 luglio, anche su Gatwick (grazie a EasyJet). Da non dimenticare poi Bucarest e Tirana, con le quali collegarsi bene per due straordinarie nazioni dell’Europa dell’est come la Romania e l’Albania.

Giacomo Giampieri