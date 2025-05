"Ponte pedonale al posto del Portone". Intanto si lavora sulla nuova viabilità

"Ci sarà un ponte pedonale al posto dell’attuale ponte Portone". Ad annunciarlo è stato ieri il sindaco Olivetti dopo che, già da qualche tempo sono partiti gli studi di fattibilità del ponte Portone una bozza di progetto è stata presentata dalla struttura commissariale agli Amministratori. Il consigliere Pd Rodolfo Piazzai ha interrogato il sindaco sull’argomento tornando a chiedere coinvolgimento e trasparenza: "Noi non sappiamo nulla, le chiedo cosa c’è di nuovo".

Olivetti ha ribadito che, per il ponte Portone "è stata presentata una bozza su cui si stanno facendo valutazioni". Al vaglio, anche l’ipotesi di realizzare da viale IV novembre, un ponte pedonale, un nuovo collegamento necessario per la nuova viabilità che dovrà essere adottata una volta terminati i lavori di realizzazione del ponte.

"Non abbiamo nulla di nuovo su ponte degli Angeli, non appena avrò i progetti in mano e prenderanno il via le interlocuzioni, informeremo il consiglio o faremo una commissione".

L’opposizione si è detta preoccupata per i cambiamenti che saranno apportati sia attraverso la realizzazione Garibaldi, di cui si attende l’apertura del cantiere che, potrebbe avvenire già la prossima settimana a ponte Portone. Cambiano i collegamenti da nord a sud della spiaggia di velluto che vedrà anche il rifacimento di ponte degli Angeli. Un consiglio dov’era assente l’assessore alle Pari Opportunità Cinzia Petetta, un’assenza dovuta alla frattura di due costole causata da una caduta. Una seduta che si è svolta in poco meno di due ore, assente anche l’assessore Pizzi che si è collegato da remoto. La notizia più attesa dal vicesindaco e assessore allo sport Riccardo Pizzi è il futuro delle piscine presenti in città, una chiusa da novembre, l’altra che necessita di un restyling: una soluzione che sembra ancora lontana.