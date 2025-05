Ponte per il Lazzabaretto. L’assessore sgombera tutti

Lavori mai terminati per il nuovo ponte al Lazzaretto, l’assessore ai Lavori pubblici chiede alla ditta di sgomberare il cantiere e posticipare l’intervento in autunno. Una storia infinita quella del ponticello pedonale che consente di raggiungere il Lazzabaretto. Un anno fa di questi tempi, la ditta incaricata del cantiere Pnrr sia per il ponte che per la Sala Tabacchi della Mole stava terminando la messa in sicurezza dello stesso per consentire l’apertura della stagione estiva, l’ultima a gestione Arci. L’obiettivo era salvare l’estate e poi ci sarebbe stato tutto il tempo per portare a termine l’opera; in realtà siamo a fine maggio 2025 e il ponte è praticamente rimasto inalterato da allora: "Entro la fine di maggio, al massimo i primissimi di giugno la ditta deve smantellare l’area cantiere che hanno attrezzato proprio su quella banchina per consentire il transito dei pedoni verso la Stamura e il bar all’aperto e quello delle barche ormeggiate attorno alla Mole sotto il ponte. Il cantiere – sono le parole dell’assessore ai Lavori pubblici Tombolini – tornerà a settembre e la ditta avrà tutto il tempo per ultimare l’opera visto che il calendario del Pnrr impone la consegna e la rendicontazione degli interventi tra marzo e giugno 2026. I tempi tecnici ci sono tutti, nel frattempo lavoreranno nella parte interna della Mole Vanvitelliana". In realtà di questo passo la stagione del Lazzabaretto, o come si chiamerà a seconda di chi si aggiudicherà la concessione quinquennale visto che la scadenza del bando è stata spostata al 27 maggio, inizierà non prima dell’inizio di luglio.