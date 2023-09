Ponte San Carlo a Jesi, "Lavori fino al 2027": Edicolante protesta

"Un cliente mi ha fatto notare che sui cartelli che indicano le strade da percorrere causa la chiusura del Ponte San Carlo c’è scritto che i lavori durano fino al 4 settembre 2027. Già è troppo l’anno annunciato, peggio i 400 giorni lavorativi da capitolato, ma male mi sento se arriveremo a quattro anni".

Torna a protestare l’edicolante del quartiere Minonna Oriano Ciamberlini che mostra il cartello ‘impazzito’ (probabilmente un errore perché la chiusura del cantiere è prevista ad autunno del prossimo anno).

"Spero sia uno scherzo di qualche buontempone – spiega -. Male mi sento se continua così. La chiusura del ponte doveva avvenire ad allacci spostati e strada di cantiere fatta. Po lo spostamento dei sottoservizi sarebbe dovuto avvenire in un mese ora si vocifera in un mese e mezzo. Gli operai - rileva l’edicolante - fanno orari pressoché d’ufficio, cosa che permetterebbe, fino alla demolizione, di tenere aperto il ponte dalle 7 di sera alle 8 di mattino circa. Purtroppo però – conclude - per tutto questo ci vorrebbe troppo buonsenso".