Ponte San Carlo, apre il dispensario per i farmaci

Aperto il nuovo dispensario farmaceutico nel quartiere di Minonna, voluto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Ast per attenuare i disagi che si creeranno probabilmente dall’estate e per un anno con la chiusura del ponte San Carlo da demolire e ricostruire. Mercoledì il taglio del nastro della nuova attività pensata soprattutto per la popolazione più anziana e per le famiglie con bambini piccoli. La richiesta è arrivata dagli stessi residenti. Il dispensario, situato accanto ai negozi di vicinato presenti nel quartiere, è un distaccamento della farmacia Grammercato. Prevista la somministrazione di medicinali e di prodotti di prima necessità per la cura della persona. Per ora l’apertura è prevista per tre mattine a settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13, ma dovrebbe essere ampliata negli orari e nei giorni in concomitanza con l’apertura del cantiere e soprattutto la chiusura del ponte che non dovrebbe entrare a regime prima del mese di agosto. Nelle prossime settimane dovrebbe essere attivato anche un ufficio comunale di prossimità "a cui rivolgersi per informazioni e supporto".

La preoccupazione dei residenti riguarda anche eventuali necessità da parte dei mezzi di soccorso di raggiungere la zona: già da anni i vigili del fuoco non possono transitare sul ponte ma con la chiusura le ambulanze dovrebbero allungare il percorso di diversi chilometri. I residenti che attendono un nuovo incontro con l’amministrazione comunale chiedono un bus navetta per il centro città.

L’amministrazione ha avviato un sondaggio per approfondire le necessità dei residenti del quartiere e delle frazioni. C’è attesa da parte dei residenti circa il guado sul fiume che consentirebbe loro di mantenere un collegamento diretto con il centro città. L’amministrazione comunale sta dialogando da mesi con la Regione per arrivare a questo obiettivo ma c’è da fare i conti con la sicurezza ed eventuali piene del fiume. Il cronoprogramma prevede che i primi tre mesi siano dedicati a spostare il passaggio dei sottoservizi, che ora sfruttano il ponte, sotto l’alveo dell’Esino, e senza interruzioni per il traffico. Sarà dal quarto mese che il collegamento fra centro urbano e Minonna non sarà più possibile se non allungando il percorso utilizzando la SS76 o passando da Piandelmedico. Dal quinto mese e per nove mesi almeno previsti i lavori di ricostruzione: in teoria da questa estate a quella del prossimo anno la città sarà senza ponte.

Sara Ferreri