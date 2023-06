Ponte San Carlo, arriva il pronto intervento

Ponte San Carlo da demolire verso l’allestimento di un servizio straordinario di pronto intervento che stazionerà nel quartiere Minonna dalle 8 alle 20. La giunta Fiordelmondo in collaborazione con Ast sta lavorando per la nuova misura volta ad alleviare i disagi che dureranno per almeno 400 giorni a partire da settembre prossimo salvo intoppi. A comunicare la novità ieri in aula il sindaco Lorenzo Fiordelmondo che ha fatto sapere di aver incontrato nei giorni scorsi il dottor Marco Candela, primario della Medicina del Carlo Urbani e le varie croci di soccorso cittadino per studiare come poter garantire un’assistenza immediata quando il collegamento con l’ospedale tra le frazioni, Minonna e tutti i cittadini che vivono nella sponda destra del fiume non sarà più diretto. Il sindaco Fiordelmondo ha poi aggiunto: "Il 12 giugno è scaduto termine per manifestazione interesse per mettere a disposizione del Comune un locale. Abbiamo ricevuto due proposte e quindi procederemo con le verifiche tecniche per l’allestimento dell’ufficio di prossimità". Si tratterà di un locale dove saranno presenti tecnici e amministratori per dare risposte ai cittadini, un segnale di vicinanza visti gli inevitabili disagi. "Si è conclusa – ha aggiunto il sindaco - la chiusura sperimentale del Ponte San Carlo, illustrata con un incontro pubblico nel quartiere Minonna, per una prima verifica circa la situazione da affrontare nel momento in cui si procederà con i lavori.

Immediatamente dopo mi sono confrontato con il prefetto Darco Pellos per una condivisione dell’esperienza che ha offerto un quadro d’insieme positivo. Oltre alla farmacia, il quartiere ha potuto contare sul presidio costante della polizia locale e dell’ufficio di prossimità del Comune allestito presso la sua stazione mobile". Il primo cittadino ha inoltre comunicato di aver incontrato mercoledì i sindaci sulla questione Amazon "per condividere esperienze e necessità che genera l’insediamento e allestire un confronto costruttivo territoriale". In aula ieri è stata approvata la mozione di Nicola Filonzi (JesiAmo), emendata da Filippo Bartolucci (Pd) per chiedere l’emissione dei mini bond per le piccole e medie imprese. Il primo cittadino ha anche parlato di un incontro con la troupe televisiva per il docufilm "L’ultimo assalto", sul grande maestro Ezio Triccoli, forgiatore delle più importanti schermitrici della storia nazionale. Un’iniziativa che vede il patrocinio ed il supporto di Comune e Fondazione Pergolesi Spontini e presto regalerà uno spaccato storico e sportivo inedito della città.

Sara Ferreri