Ponte San Carlo chiuso a Jesi: subito i primi ingorghi

Il ponte San Carlo è stato definitivamente chiuso ieri alle 9,30 per i lavori di demolizione e ricostruzione che, spiegano dal Comune "saranno completati a settembre del prossimo anno". Non sono mancati gli ingorghi specie in via Roma e all’imbocco dell’asse sud, piuttosto trafficata anche la zona dell’uscita della superstrada Jesi Est. Dal quartiere Minonna i residenti chiedono maggiori collegamenti tramite gli autobus, in particolare si chiede il passaggio anche nella zona di via Piandelmedico. "Si ricorda che fino al 12 settembre – spiegavano ieri dall’amministrazione comunale - è attivo un servizio di bus-navetta gratuito che collega il quartiere Minonna a Porta Valle e al centro (via mura Occidentali, ndr) in rafforzamento al servizio di trasporto pubblico urbano. Dal 13 settembre inoltre saranno aggiunte nuove corse al trasporto pubblico". La vera e propria demolizione del ponte che richiederà un mese di tempo dovrebbe partire per metà ottobre (ora si sta lavorando allo spostamento dei sottoservizi nell’alveo del fiume Esino). All’inizio del nuovo anno l’avvio della ricostruzione del ponte.