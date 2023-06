Ponte San Carlo chiuso e criticità

Chiusura del Ponte San Carlo, anche i Comuni alle porte di Jesi si organizzano. A Santa Maria Nuova il sindaco Alfredo Cesarini ha annunciato l’accordo avvenuto con l’Ast Ancona (ufficio territoriale di Jesi) per la istituzione dell’"infermiera di prossimità". "Questa nuova figura sanitaria – ha spiegato il sindaco Cesarini - prenderà servizio a settembre prossimo e sarà tutti i giorni presso gli ambulatori medici. L’infermiera non sarà la segretaria dei medici, quindi non sarà addetta alla compilazione di ricette mediche, ma assisterà i cittadini nelle varie scelte sanitarie e a giorni fissi effettuerà i prelievi ematici con le modalità che verranno successivamente comunicate In previsione anche della chiusura del ponte San Carlo di Jesi, che dovrebbe avvenire a fine agosto, stiamo costantemente in contatto col sindaco di Jesi per monitorare la situazione e inoltre stiamo organizzandoci anche con una struttura privata convenzionata per effettuare sempre presso gli ambulatori medici i prelievi per le analisi in modo da agevolare i cittadini. Sono state installati sul nostro territorio comunale – ha aggiunto - tre punti di ricarica batterie per auto elettriche, una nel capoluogo in via Morichini, una nel parcheggio degli impianti sportivi, e un’altra a Collina al parcheggio di Largo Tobagi per complessivi 6 posti auto. Al momento le colonnine non sono funzionanti in quanto in attesa dell’allaccio Enel: non appena saranno attivate ne daremo comunicazione".

sa. fe.