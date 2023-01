"Ponte San Carlo da demolire e ricostruire"

"Ponte San Carlo da demolire e ricostruire, domani (oggi, ndr) la stipula del contratto. A marzo le prime verifiche perchè si tratta di un’area che è stata soggetta a bombardamenti e dovrà essere indagata la presenza di quale residuato bellico". Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo interrogato dall’opposizione sulla grande opera pubblica che sta per partire. "Stiamo realizzando il questionario per i residenti per cercare di capire le esigenze. L’iter sta andando avanti, come da programma". Una prima risposta per i residenti del quartiere Minonna i quali per almeno un anno e mezzo non avranno il collegamento diretto con il cuore della città è arrivata proprio ieri. "Sarà attivato – annunciano da piazza Indipendenza - un dispensario farmaceutico a Minonna nel periodo in cui il quartiere si troverà diviso dalla città in conseguenza dell’abbattimento del ponte San Carlo. La giunta regionale ha infatti accolto la proposta del Comune di prevedere un apposito punto di distribuzione di medicinali e dispositivi farmaceutici, dando disposizione all’Ast di procedere all’autorizzazione della gestione del dispensario, in raccordo con una farmacia del territorio. Quest’ultima individuerà poi nel quartiere locali idonei per tale attività. Il dispensario, così come illustrato nella richiesta del Comune di Jesi, sarà così a servizio non solo del popoloso quartiere Minonna, ma anche delle località periferiche di Mazzangrugno, Castelrosino e Gangalia".

"Nel corso dell’incontro avuto con i residenti per illustrare tempistiche e modalità della demolizione e ricostruzione del ponte - ricorda il sindaco Fiordelmondo - ci eravamo presi l’impegno di individuare soluzioni che potessero attenuare gli inevitabili disagi che i tempi di ricostruzione del ponte avrebbero creato. Questa è una prima concreta risposta". Al centro del dibattito in aula le manutenzioni che hanno richiesto anche interventi d’urgenza come i pali al viale della Vittoria e il sondaggio sulle piante della stessa arteria cittadina (si concluderanno oggi). "Dagli alberi ai pali, credo il gong sia suonato nelle ultime settimane in diverse situazioni emergenziali - rimarca Fiordelmondo – segno di un deficit di cura e manutenzioni negli anni evidente. Ad ogni occasione di maltempo ci siamo trovati a dover affrontare urgenze e emergenze sulle quali dirottare di volta in volta risorse". Sui pali del Viale, ancorati a grossi blocchi di cemento per evitarne la caduta, l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni ha parlato di "soluzione brutta ma necessaria per la sicurezza, una medicina amara necessaria perché non c’è stata prevenzione. Ben 29 pali erano in uno stato di corrosione tale da avere una vita utile pari a zero. E 22 di questi, non avevano nemmeno il plinto di fondazione".

Sara Ferreri