"Ponte San Carlo demolito a metà novembre"

"A strettissimo giro, entro pochi giorni sarà effettuata la chiusura definitiva del ponte San Carlo per iniziaree tutte le operazioni propedeutiche all’abbattimento della struttura tra cui l’espunzione di una parte in amianto. Nel giro di qualche giorno, probabilmente qualche giorno in più del previsto, ai primi di novembre l’accesso al ponte sarà inibito a tutti pure ai furbetti". Così ieri in aula il sindaco Lorenzo Fiordelmondo incalzato dal consigliere Antonio Grassetti (Fratelli d’Italia) sul fatto che in diversi transitano ancora sul ponte interdetto al traffico pedonale e veicolare già da oltre un mese. Il primo cittadino ha assicurato la chiusura entro i primi giorni di novembre e quindi la rimozione dell’amianto. L’abbattimento del ponte slitta di qualche giorno, probabilmente attorno alla metà del mese prossimo. Alla richiesta di Grassetti di migliorare e potenziare la segnaletica stradale e le indicazioni per l’ospedale e il centro città per chi proviene dalla superstrada o da Santa Maria Nuova Fiordelmondo ha assicurato interventi e segnaletica aggiuntiva già concordata con gli uffici. "Che il ponte è chiuso ormai lo sanno tutti – ha detto il primo cittadino – e abbiamo interagito anche con Google per fare sì che il ponte venisse segnalato nella mappa interattiva multimediale. Da oggi infatti il navigatore e Google maps non danno più il passaggio sopra il ponte". Al centro del dibattito, su interrogazione di Marialuisa Quaglieri anche i nuovi ospedali e casa della comunità da costruire accanto al Carlo Urbani. L’ex assessora comunale alla Sanità ha parlato del ridimensionamento di dieci posti letto (da 40 a 30) per l’ospedale di comunità, denunciato nelle scorse settimane dal direttore dell’Asp 9 Franco Pesaresi.

"Abbiamo attenzionato il taglio di 10 posti letto – ha replicato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo – e sono iniziate le interlocuzioni con il direttore generale dell’Ast Giovanni Stroppa. C’è anche un ragionamento aperto con l’osservatorio della sanità. Ho avuto modo di parlarne anche con il senatore Guido Castelli. C’è una messa a dimora di risorse in più: 1,3 milioni di euro per la casa della comunità e 1,2 per l’ospedale di comunità. Ma il Pnrr è soggetto a previsioni di tagli. Dei progetti finanziati ci sarà un’espunzione ma è stata annunciata la volontà di utilizzare altri fondi ancora non individuati. C’era la scadenza del 30 settembre scorso nella progettualità e stiamo cercando di capire se è stata rispettata. Tutte le interlocuzioni sono aperte, al netto differenziazioni politiche. Abbiamo a oggi delle rassicurazioni politiche che speriamo possano trasformarsi in atto concreto per le risorse".