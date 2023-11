Ponte San Carlo, demolizione vicina

Meno nove giorni dalla demolizione del ponte San Carlo. Nei giorni scorsi è stato assegnato il subappalto a una ditta, la Service srl di Gubbio-Perugia, per un importo contrattuale delle lavorazioni stimato in 135mila euro, compresi oneri per la sicurezza e al netto dell’Iva. La richiesta di subappalto è arrivata dal raggruppamento temporaneo di impresa composto da Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl di Martinsicuro (Te) il quale ha vinto la gara di appalto (per oltre 8 milioni di euro) delle opere di demolizione e ricostruzione del ponte. In questi giorni si stanno ultimando i lavori di spostamento dei sottoservizi dal vecchio ponte all’alveo del fiume ma tra dieci giorni, tra il 20 e il 25 novembre secondo quanto riferiscono dal Comune, si dovrebbe iniziare con la demolizione tramite braccio meccanico che dovrebbe impiegare un mese di tempo. Ieri è stato necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua nella zona Minonna, parte di via Marconi e alcune zone limitrofe al ponte. La ricostruzione del San Carlo partirà all’inizio dell’anno, piene del fiume Esino permettendo.