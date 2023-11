Ponte San Carlo: è iniziata la demolizione

Alle 17.18 di ieri è scattata la demolizione del Ponte San Carlo: un fatto storico che il sindaco Lorenzo Fiordelmondo in aula mercoledì aveva annunciato come imminente. "Entro 24 ore sarò in grado di dire il giorno in cui partirà la demolizione" aveva dichiarato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo il giorno prima. Precedentemente comunque il Comune aveva indicato proprio questa settimana quella in cui, terminato lo spostamento dei sottoservizi, sarebbero entrati in azione i bracci meccanici. E invece ieri, senza troppi annunci, le ruspe sono entrate in azione aggredendo prima le tubazioni e il parapetto poi la parte muraria. "Ore 17.18: iniziata la demolizione del ponte San Carlo" recitava il post del Comune nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto già dal pomeriggio l’ingegnere comunale Manuela Marconi responsabile dei lavori. Tre i bracci meccanici che posizionati sul letto e sugli argini dell’Esino, da entambe le parti dell’infrastruttura, hanno iniziato a rompere la struttura sotto gli occhi di numerosi curiosi sopraggiunti soprattutto dal lato del quartiere Minonna.

Tanti, telefonino in mano, hanno immortalato il momento storico con foto e video. Una fase - quella demolizione e rimozione delle macerie - che dovrebbe richiedere un paio di settimane di tempo. Se non ci saranno intoppi né piene del fiume i lavori di realizzazione del nuovo ponte dovrebbero terminare per la fine dell’estate prossima. Sui tempi (la chiusura del cantiere è prevista in 400 giorni da lunedì prossimo, 10 mesi dalla demolizione dunque per settembre prossimo) l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni ha spiegato: "I nostri uffici stanno svolgendo un lavoro enorme con le due ditte che hanno l’appalto per non perdere nemmeno un giorno di lavoro".

Nel frattempo la giunta Fiordelmondo ha prorogato la distribuzione gratuita dei biglietti per il trasporto pubblico urbano, ai residenti del quartiere di Minonna di età superiore a 6 anni, fino al 31 dicembre prossimo. La consegna gratuita dei biglietti fa parte delle iniziative promosse dall’amministrazione comunale per diminuire i disagi dei residenti del quartiere e delle frazioni, dovuti alla chiusura di Ponte San Carlo e per incentivare l’uso del mezzo pubblico e diminuire gli ingorghi che si creano specie nelle ore di punta lungo l’Asse Sud e il viale del Lavoro e della Vittoria. Introdotte anche delle corse ad hoc da Minonna per il centro.

