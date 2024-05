Ponte San Carlo, è una corsa contro il tempo

"Ponte San Carlo in costruzione, i tempi dovrebbero essere rispettati (fine lavori prevista per agosto ndr)". Così l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni dopo il nuovo sopralluogo ieri mattina, al cantiere che ha richiesto un investimento di oltre 8 milioni di euro.

"Si sono conclusi i lavori per quanto riguarda lo scavo per i pali in profondità a 32 metri delle fondazioni - spiega -. Sono attualmente in corso alcune lavorazioni propedeutiche alla connessione tra palo e la porzione in calcestruzzo fuori terra delle pile in elevazione". Si sta lavorando quindi in questi giorni sulle parti che emergeranno in superficie e sulle quali materialmente poggeranno le tre pile del nuovo ponte.

"Sono in via di conclusione nell’area predisposta del cantiere la saldatura della prima parte dell’impalcato in acciaio - spiega ancora l’assessora -. Se fino ad ora gran parte del lavoro per le trivellazioni in profondità veniva svolta dalle macchine, adesso si passa a una fase che prevede maggiore impiego di manodopera e diverse squadre attive sul cantiere. I lavori da parte della ditta procedono con continuità, in linea generale le tempistiche sono coerenti con quelle previste da cronoprogramma. Nelle prossime settimane – conclude l’esponente della giunta Fiordelmondo - potremo tornare a fare un punto complessivo con un incontro pubblico e illustrare le evoluzioni in corso". L’inverno povero di precipitazioni piovose, ha fortunatamente limitato al minimo gli stop alle lavorazioni. Non si sono registrate piene per il fiume Esino su cui insiste il cantiere. Queste condizioni favorevoli stanno consentendo in linea di massima, almeno per ora di stare nei tempi. Oltre a numerosi disagi, soprattutto per i residenti del quartiere Minonna ma anche delle frazioni la chiusura del ponte San Carlo solo lo scorso anno, per soli tre mesi ha comportato quasi 50mila euro di spesa in più gli scuolabus del trasporto scolastico, che hanno allungato i percorsi con maggiori consumi.

Per questo il Comune ha aumentato lo stanziamento alla sua partecipata JesiServizi che gestisce anche gli scuolabus. Aggirare la chiusura di ponte San Carlo da e per Minonna è costato 49.383 euro da inizio settembre, cifra che comprendeva anche il bus navetta istituito per il trasporto degli studenti della scuola Martiri della Libertà. Quest’anno andranno messi in conto almeno nove mesi di tragitti allungati per gli scuolabus.

Sara Ferreri