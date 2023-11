Ponte San Carlo, entro la settimana il via alla vera e propria demolizione

"Questa è la settimana in cui partirà la demolizione del ponte San Carlo, entro 24 ore saprò dire il giorno esatto". È quanto è stato annunciato ieri in aula dal primo cittadino sulla grande e attesa opera che prevede la demolizione e ricostruzione dell’infrastruttura. "E’ stata rimossa una tubazione di amianto di cui non si era a conoscenza – ha aggiunto - e ora si è pronti per mettere in atto la vera e propria demolizione".