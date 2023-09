Ponte San Carlo, i furbetti non la fanno franca

Ponte San Carlo chiuso, le barriere vengono violate nonostante le multe, a giorni arriveranno le barriere new jersey che ‘sigilleranno’ la struttura da demolire. Anche ieri una pattuglia di polizia locale ha presidiato via Marconi e l’imbocco del ponte lato Minonna. In pochi minuti sono stati beccati tre automobilisti transitare nonostante il divieto. Tutti e tre sono stati multati. Il giorno precedente erano stati due e complessivamente dall’inizio della chiusura, il 4 settembre undici.

Di qui la decisione di ‘sigillare’ il ponte (anche ai mezzi di soccorso specie automedica e ambulanza che oggi transitano) già dalla prossima settimana nonostante la demolizione sia prevista attorno alla metà di ottobre salvo contrattempi.

Il transito dei mezzi infatti costituisce un pericolo per gli operai che stanno lavorando allo spostamento dei sottoservizi. Nel frattempo i controlli della polizia locale, guidata dal comandante Cristian Lupidi proseguiranno compatibilmente con tutte le altre attività di competenza del comando.

Le maggiori infrazioni secondo chi vive in questa zona comunque si registrerebbero di notte quando anche Polstrada e le altre forze dell’ordine controllano.

La sanzione per questa violazione è di poco meno di 90 euro Sul ponte attualmente è permesso il transito oltrechè ad ambulanze a automedica a personale sanitario in reperibilità e ai conducenti dei mezzi impiegati per il trasporto di sangue, plasma e organi, oltrechè a quelli delle ditte che operano nel cantiere e a quelli comunali.

Non possono transitare neppure i pedoni.

Dal 4 settembre ad oggi sono stati svolti quasi 50 interventi in questa zona, tra presidio e posti di controllo specifici che hanno individuato anche altre violazioni al Codice della strada, come l’uso del telefonino alla guida o guida senza patente.

A giorni dovrebbe essere posizionata nel quartiere Minonna, nella zona dell’ufficio di prossimità comunale, ex circolo Fratelli Cervi (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il giovedì e martedì anche dalle 15.30 alle 18) un’ambulanza "che stazionerà qui con orario 8 -20".

Si tratta di un mezzo di soccorso intermedio (con personale infermieristico, non medico a bordo) che poi finito il cantiere dovrebbe essere strutturato al presidio ospedaliero Carlo Urbani dove mancava questo tipo di servizio. Ampliato anche il servizio bus che da Minonna raggiunge Porta Valle ma anche via mura Occidentali (ufficio anagrafe) la mattina e il pomeriggio.

Sara Ferreri