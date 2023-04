Ponte San Carlo, il sindaco: "Questionario, no ai sospetti"

Ponte San Carlo da demolire, il sindaco Fiordelmondo ha respinto al mittente le critiche del consigliere di opposizione Matteo Sorana di ‘scarsa attendibilità’ (perché anonimo) del questionario per i residenti di Minonna e delle frazioni. "Ci fidiamo della città che ci ha dato fiducia - ha rimarcato il primo cittadino -. Non possiamo permetterci di seguire la logica del sospetto. Chi avrà bisogno potrà essere aiutato nella compilazione presso l’ufficio comunale che abbiamo deciso di introdurre nel quartiere".

Nei giorni scorsi è emerso lo slittamento del cantiere: l’abbattimento sarà messo in campo in autunno e questo rischia, in caso di piene del fiume di far slittare l’intervento che avrebbe dovuto concludersi nella primavera prossima. Da cronoprogramma annunciato in sede di assegnazione dell’appalto, lo spostamento dei sottoservizi dal ponte a sotto l’alveo dell’Esino, intervento che dovrebbe partire a breve, richiederà tre mesi. La demolizione un mese e la ricostruzione nove. Complessivamente il cantiere dovrebbe durare 13 mesi.