Ponte San Carlo, la demolizione non è utopia

Ponte San Carlo da demolire e ricostruire: ci siamo quasi. Il dirigente comunale ha appena autorizzato la consegna parziale dei lavori oggetto dell’appalto in particolare in riferimento all’occupazione dei terreni privati e alle verifiche su ordigni bellici e archeologiche. Se ne discuterà oggi in aula dove l’opposizione di jesiAmo chiede di capire se sarà realizzato il guado sul letto del fiume per diminuire i disagi ai residenti del quartiere Minonna e delle zone Gangalia e Mazzangrugno. "Sono in corso – spiegano gli uffici comunali- le procedure per occupare temporaneamente i terreni di proprietà privata, destinati all’accantieramento dei lavori e successivamente dovrà essere eseguita la bonifica degli ordigni bellici e contestualmente i saggi archeologici preliminari". Il cronoprogramma già annunciato prevede la partenza del cantiere "fra febbraio e marzo". I primi tre mesi serviranno a "spostare il passaggio dei sottoservizi, che ora sfruttano il ponte, sotto l’alveo dell’Esino, e senza interruzioni per il traffico". Da giugno dovrebbero entrare nel vivo le opere volte alla demolizione del San Carlo, a quel punto il collegamento più diretto fra centro urbano e quartiere Minonna, ma anche lo svincolo Jesi Centro della SS76 e strada per Filottrano e Macerata, non sarà più possibile. Da quel momento previsti nove mesi per la ricostruzione: dunque si resterà almeno dieci mesi senza ponte San Carlo. Un’opera da 8 milioni di euro di cui 6,7 di risorse comunali (di cui 4 da contributo regionale e 450mila euro dalla Provincia) e 1,3 milioni della Viva Servizi. Oggi in aula il consigliere comunale Nicola Filonzi (JesiAmo) chiede alla giunta Fiordelmondo "se sia stato dato concreto seguito all’ipotesi di realizzare un guado di collegamento pedonale che permette l’attraversamento dell’Esino soprattutto per gli abitanti del quartiere Minonna". E ancora: "Quali siano gli atti in corso di predisposizione e gli accordi intrapresi con la ditta costruttrice utili alla realizzazione del guado, vista l’imminente predisposizione dell’area di cantiere". "Prima dell’inizio dei lavori - si legge nella determina comunale - dovrà essere acquisita una nuova autorizzazione idraulica specifica per le opere di cantierizzazione che comportano interferenze col corso d’acqua (realizzazione di nuovi varchi, piste di cantiere, strutture provvisorie, guadi, deviazione dell’alveo di magra del corso d’acqua, riprofilatura dell’alveo, ecc..)".