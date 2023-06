Ponte San Carlo off limits: scattano i tre giorni di prova

Chiude domani, per tre giorni il ponte San Carlo: per l’occasione a Minonna approderà la stazione mobile della polizia locale. Sono le prove generali di uno stop al traffico su questa direttrice che durerà almeno un anno. Si tratta di una chiusura sperimentale, a scuole ancora aperte, per testare le misure compensative che la giunta Fiordelmondo sta studiando in vista dell’apertura del cantiere per la demolizione e ricostruzione del ponte. Visti anche i cantieri al cavalcavia e su via Gramsci, si rischiano carichi ancor maggiori di traffico specie sull’Asse Sud oltrechè sulle uscite della superstrada Jesi Est ed Ovest.

I residenti del quartiere Minonna, specie le famiglie che hanno figli piccoli e lavoro, temono importanti ripercussioni sui loro spostamenti sia dal punto di vista del tempo che da quello economico. Per raggiungere il centro di Jesi dovranno fare il giro a Jesi est (consigliata) o a Piandelmedico allungando ogni volta il tragitto di una decina di chilometri.

Situazione ancora più complessa per chi scende dalle frazioni e da Santa Maria Nuova. Alcuni commercianti di Minonna temono di perdere clienti, uno di loro ha scritto al prefetto per opporsi a questa chiusura sperimentale di tre giorni, a suo dire poco utile. "Alla luce dei vari tavoli di confronto - e in particolare di quello con la Prefettura – hanno spiegato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale

– si è condivisa l’opportunità di effettuare una chiusura sperimentale di tre giorni del ponte San Carlo per avere un quadro che consenta una prima verifica circa la situazione da affrontare nel momento in cui si procederà con la sua demolizione e la successiva ricostruzione. La chiusura sperimentale sarà effettuata fino a mercoledì, in occasione degli ultimi giorni di scuola". Per questi tre giorni previste alcune corse di bus navetta gratuito (non tutte) da Minonna verso Porta Valle e ritorno.

Il dispensario farmaceutico, gestito dalla farmacia Grammercato, sarà aperto mattina e pomeriggio: 8.30 - 12.30 17.00 - 19.30. "In questi tre giorni – spiegano ancora dal Comune - verrà assicurato comunque il passaggio dei mezzi di emergenza nel ponte". Tutte le informazioni sulla chiusura sono sulla rete civica ed è stato attivato anche un sito web dedicato ai lavori del Ponte San Carlo in cui poter ricevere tutte le informazioni sul proseguo dei lavori: www.pontesancarlo.comune.jesi.an.it.

Sara Ferreri