Ponte San Carlo, oggi scatta la chiusura

Ponte San Carlo, scatta alle 9 oggi la definitiva chiusura in vista della demolizione e ricostruzione, operazioni che necessiteranno di 400 giorni di cantiere. Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e l’assessora ai lavori pubblici Valeria Melappioni raccomandano di utilizzare l’uscita Jesi Est per raggiungere il centro città evitando di intasare via Roma e la zona di Piandelmedico così da ridurre il più possibile i disagi che inevitabilmente ci saranno fino al termine del prossimo anno.