Ponte San Carlo, scontro sul Consiglio aperto

Ponte San Carlo da demolire a giorni, le opposizioni dopo la bocciatura della proposta in aula insiste: "Si faccia un consiglio comunale straordinario".

Nei giorni scorsi il gruppo Per Jesi, tramite il consigliere Francesco Rossetti aveva chiesto di organizzare una seduta per confrontarsi con chi abita e vive il quartiere Minonna. L’assessora ai lavori pubblici ha replicato che forse sarebbe stato opportuno metterlo in piedi prima di decidere l’abbattimento dell’infrastruttura, respingendo di fatto la proposta. "Da quanto comunicato ai capigruppo l’Amministrazione intende respingere la richiesta di convocazione di un consiglio comunale straordinario per la questione ponte San Carlo – rimarcano ora compatte le opposizioni: Per Jesi, Jesiamo, Patto per Jesi e Fratelli d’Italia -. Riteniamo assolutamente non condivisibile la scelta, convinti che questo rifiuto sia un grave errore da parte della maggioranza perché si perde un’occasione, secondo noi utile soprattutto in questa fase di avvio del cantiere. I cittadini del quartiere di Minonna infatti – rimarcano le opposizioni - avrebbero potuto sicuramente suggerire contributi preziosi, proposte ed anche riscontri effettivi alle misure già in atto, per apportare eventuali modifiche e miglioramenti al fine di alleviare gli inevitabili disagi già riscontrati e che i residenti in prima persona stanno vivendo considerando inoltre la necessità di dare costante controllo e garanzia sul puntuale rispetto dei tempi di esecuzione già di per se lunghi. Invitiamo quindi l’amministrazione a ripensarci e a dare spazio in un consiglio comunale ad hoc alla voce del quartiere di Minonna. In tal senso avanzeremo nuovamente una richiesta ancora più solida e compatta".

"Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo è presente nel quartiere Minonna ogni lunedì e giovedì per confrontarsi direttamente con i cittadini" replica il consigliere di maggioranza Giacomo Mosca. Sono stati annunciati, da parte del sindaco Lorenzo Fiordelmondo nei giorni scorsi, per i primi di novembre i lavori di rimozione di una parte in amianto per poi entrare nel vivo della demolizione vera e propria che dovrebbe partire attorno alla metà del mese e richiedere un mese di tempo. Proprio la prossima settimana quindi dovrebbe essere chiuso definitivamente, anche ai mezzi di soccorso, il ponte San Carlo che anche in questi giorni viene attraversato da auto e bici nonostante il divieto. Nell’ultimo periodo tuttavia non sarebbero state registrate infrazioni e comminate sanzioni da parte della polizia locale.

Sara Ferreri