Ponte San Carlo, si corre. Un terzo già demolito

In 24 ore è stato demolito un terzo del ponte San Carlo. Quattro ruspe con bracci meccanici sono al lavoro a ritmi sostenuti per completare l’abbattimento e la rimozione delle macerie dalle sponde e dal letto del fiume in una decina di giorni. Le parti estreme del ponte che erano ancorate alla strada sono state staccate dai mezzi meccanici che piano piano demoliscono la parte centrale.

Giù anche i lampioni e le parti metalliche del ponte che saranno poi divise da quelle murarie. Un cambio netto della visuale di questo pezzo di città specie se lo si guarda dal lato quartiere Minonna dove sono tanti i curiosi che si fermano all’autolavaggio per immortalare un momento storico della loro città.

Una fase - quella demolizione e rimozione delle macerie- che dovrebbe concludersi entro i primi giorni di dicembre. Se non ci saranno intoppi né piene del fiume i lavori di realizzazione del nuovo ponte San Carlo dovrebbero terminare per la fine dell’estate prossima (400 giorni complessivi da ccontratto).

