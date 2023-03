Ponte San Carlo, slitta la demolizione

Si allungano i tempi del cantiere al Cavalcavia: slittano di conseguenza, per il momento di quattro mesi, anche i lavori di demolizione del ponte San Carlo. A renderlo noto ieri il sindaco Lorenzo Fiordelmondo in aula. "Dobbiamo tenere conto di altre situazioni – ha spiegato – in modo che i cantieri non blocchino la città in un’ampia visione di sistema. Per questo prevediamo di avviare i lavori di demolizione del ponte a settembre (erano stati annunciati per maggio, ndr), per fare in modo che non si creino interferenze con quelli del cavalcavia di Viale della Vittoria. In questi giorni si sta svolgendo la prima parte dei lavori che riguarda il rilevamento di possibili ordigni bellici propedeutici allo spostamento delle condotte dei sottoservizi, attualmente agganciate al ponte. Abbiamo aperto anche una pagina web, www.pontesancarlo.it, dove si potranno seguire gli aggiornamenti". Il sindaco ha respinto al mittente le critiche del consigliere Matteo Sorana di ‘scarsa attendibilità circa il questionario per i residenti di Minonna e delle frazioni. "Ci fidiamo della città che ci ha dato fiducia – ha rimarcato il sindaco –. Non possiamo permetterci di seguire la logica del sospetto".