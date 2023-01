Pontedera osso duro Ha quattro punti in più dei biancorossi

Ieri la squadra s’è allenata di mattina al Paolinelli, agli ordini dello staff tecnico guidato da Gianluca Colavitto. I dorici hanno svolto attivazione individuale, riscaldamento a secco in gruppo e lavoro aerobico intermittente, quindi esercizi di tattica e partitella nella seconda parte dell’allenamento. Assenti, oltre a Spagnoli che lavora a parte, e a D’Eramo, il difensore Bianconi, ancora alle prese con l’influenza, e il centrocampista Ruani per un affaticamento muscolare. Oggi pomeriggio la squadra si allenerà sempre al Centro federale ma nel consueto orario del pomeriggio. Ad Ancona, nel posticipo serale di lunedì alle 20.30, arriverà un Pontedera in gran forma, guidato da mister Canzi che era alla guida dell’Olbia nella scorsa stagione. Canzi è arrivato sulla panchina del Pontedera lo scorso 5 ottobre a sostituire Catalano dopo l’avvio non proprio convincente della formazione toscana. Il 9 ottobre è giunto il primo successo dei granata, che poi attraverso una corsa folle fatta di dodici risultati utili consecutivi hanno tagliato il traguardo delle festività natalizie al quarto posto in classifica, forti anche dei gol realizzati dall’attaccante Nicastro, sette centri finora. Sono 36 i punti del Pontedera, contro i 32 dell’Ancona: la squadra di Canzi dopo dodici risultati utili consecutivi ha perso di misura lo scorso 17 dicembre a Gubbio per poi ritrovarsi e tornare a vincere nell’anticipo di venerdì 23 dicembre contro l’Olbia.