Ponterosso, una piscina da sogno. Tre anni di opere per un gioiello: "Materiali di qualità e sicurezza"

Dopo tre anni di attesa la piscina di Ponterosso torna alla città. Ieri pomeriggio il taglio del nastro all’impianto natatorio di via Ruggeri. Era stata chiusa nell’ottobre del 2021, per un intervento che inizialmente doveva prevedere la sostituzione della copertura e dei muri perimetrali della vasca. Ma poi il restyling è diventato molto più lungo e costoso – in tutto 1 milione e 450mila euro – e ha riguardato altre parti dell’impianto, permettendo dunque alla città di tornare a utilizzare una piscina completamente rinnovata e al passo coi tempi.

In pratica dell’impianto precedente sono rimasti solo la vasca grande, quella da 25 metri per 12,5, e la struttura relativa agli spogliatoi. Rinnovata completamente la copertura, sostituita con una in legno lamellare, le pareti, due delle quali ora sono in vetro, ampie superfici vetrate eseguite con triplo vetro e interposto gas argon per permettere il massimo isolamento. Quindi impianto termico, elettrico, di ventilazione, la pavimentazione del piano vasca che è stato anche allargato, la tribuna di legno da duecento posti, la ristrutturazione degli spogliatoi e delle nuove docce.

Insomma, chi frequentava la piscina di Ponterosso e ci entra ora, fatica davvero a riconoscerla. Presenti ieri all’inaugurazione il sindaco Daniele Silvetti, il vicesindaco Giovanni Zinni, gli assessori Stefano Tombolini, Daniele Berardinelli e Antonella Andreoli, i dirigenti del Comune che hanno seguito i lavori, Stefano Capannelli e Vincenzo Moretti. Presenti anche numerosi consiglieri di maggioranza e opposizione, come, Igor Pace amministratore del consorzio di gestione dell’impianto, ma anche il nuovo presidente della Federnuoto Marche, Mauro Antonini e il presidente uscente Fausto Aitelli.

"Restituiamo alla cittadinanza un impianto che ha una valenza sportiva ma anche sociale – ha detto il sindaco Daniele Silvetti prima del taglio del nastro –. Un’opera cominciata con la precedente amministrazione, una struttura sostenibile, assolutamente al passo con la normativa vigente e utilizzabile da molte attività che si svolgono in acqua, ma non solo.

Una struttura che sicuramente colpisce l’occhio, fatta con particolare attenzione alla qualità dei materiali.

Un impianto di cui si riappropria il quartiere come tutta la città. Un’inaugurazione a lungo attesa a compimento di un percorso che ci consente di restituire una struttura non solo sostenibile e in sicurezza, ma anche dotata di un’area esterna che si presterà a molteplici attività. E poi la tribuna che consentirà a genitori e famiglie di assistere a eventi, saggi e manifestazioni sportive.

Una grande soddisfazione per tutti, queste sono le continuità amministrative che piacciono alle persone, il segnale più bello che si può dare alla comunità anconetana".