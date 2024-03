Ponti da ricostruire, i progetti ai raggi X

Ponti, convocata la seconda commissione permanente, che si terrà il 10 aprile alle 18. La richiesta è arrivata a firma dei consiglieri comunali Romano, Beccaceci, Bomprezzi, Pagani e Pergolesi e riguarda il progetto del nuovo ponte Garibaldi, il progetto di manutenzione del ponte della Chiusa (Vallone), la situazione del ponte degli Angeli e la vasca di espansione di Bettolelle. Sul progetto del ponte Garibaldi si attendono novità a breve: sono infatti in corso verifiche riguardo ad alcune soluzione che potrebbero essere adottate apportando modifiche al progetto proposto dall’Anas, l’ultimo redatto è datato 13 febbraio. Nella seduta della commissione si tornerà a parlare anche del ponte degli Angeli, per cui è in corso un’indagine da parte della magistratura, che ha aperto un fascicolo dopo l’alluvione del 15 settembre 2022. Per il nuovo ponte si torna poi a parlare del ‘sistema dei martinetti’, che sembrerebbe la soluzione più idonea per il recupero del ponte. I macchinari sarebbero inseriti sotto l’impalcato, uno per lato, e sarebbero azionati per sollevarlo, così da guadagnare spazio per fare defluire la piena senza allagare il centro storico. Una soluzione su cui l’amministrazione comunale sta effettuando le opportune valutazioni. Ma il futuro del ponte degli Angeli è legato a quello del ponte Garibaldi, che dovrà essere rialzato di un metro e mezzo rispetto ai valori di una piena del fiume e questo impone la creazione di una rampa per renderlo carrabile. Per consentirne la realizzazione, il manufatto dovrà essere traslato di qualche metro verso monte. Per il ponte di Vallone l’attesa potrebbe allungarsi a causa dello spostamento del tubo di metano e per evitare disagi l’intervento sarà effettuato nel mese di maggio. La tubazione potrebbe interferire con i lavori. Si va avanti per il ponte di Coppetto, dove invece a breve si dovrebbe partire con l’intervento. Una situazione, quella dei ponti cittadini, in continua evoluzione e in molti auspicano si arrivi a breve a una decisione definitiva, soprattutto per quanto riguarda il ponte Garibaldi, chiuso ormai da un anno e mezzo. La scelta di realizzare il nuovo ponte traslandolo più a monte è dovuta anche alla volontà di ridurre l’impatto sui Portici Ercolani. La rampa di accesso dovrà inoltre prevedere alcune modifiche alla viabilità in un tratto cittadino fondamentale, perché di raccordo con alcune arterie principali e vicino all’ospedale e anche allo stadio.