Popsophia, anche il mistero della Negromante

La giunta comunale ha approvato il progetto delle attività proposte dall’associazione culturale Popsophia in riferimento al festival “Abracadabra” che si svolgerà per quattro giorni, da giovedì 8 a domenica 11 maggio al Teatro delle Muse. Il festival, così strutturato, stringerà legami consequenziali con il patrimonio e i luoghi d’arte della città promuovendo la mostra "Rinascimento marchigiano", che accoglie alla Mole Vanvitelliana opere restaurate dai luoghi del sisma lungo i cammini della fede, della spiritualità.

Pezzo forte del format, inoltre, sarà una delle opere più iconiche del Seicento della Pinacoteca Francesco Podesti "La Negromante", ricondotta ad Angelo Caroselli, già appartenuta alla famiglia Rocchi Camerata, che diventa parte integrante del festival. Il dipinto rappresenta un tema di forte impatto visivo e narrativo, con una figura centrale che incarna una negromante, ovvero una donna che pratica la magia. Il focus sull’opera, avvolta da un alone di mistero e “magica” suggestione, oltre che in tema con il festival intende valorizzare l’importanza del patrimonio museale cittadino in vista della riapertura della Pinacoteca prevista per l’autunno 2025.

E ancora: la presenza di Emanuele Trevi che dialogherà con Lucrezia Ercoli di temi legati anche alla cultura della città, inclusa la figura del noto scrittore e poeta Francesco Scarabicchi, rappresenterà un ulteriore tassello di questo percorso identitario mentre la realizzazione della concomitante rassegna letteraria “Ancona Magica”, porterà alla riscoperta di autori dorici legati al tema del festival, pubblicati anche diversi anni fa per riportarli alla luce e alla conoscenza.