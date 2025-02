Popsophia, atto secondo. Abracadabra, le Muse cittadella della magia: "E’ una svolta epocale"

"Abracadabra". E le porte del Teatro delle Muse si aprirono. C’è il pensiero magico al centro della prossima edizione di "Popsophia", festival nazionale che dall’8 all’11 maggio tornerà ad Ancona con un’edizione ricca di sorprese e novità. La prima è il cambio di location: non più la Mole, ma le Muse, che si trasformerà in una vera e propria cittadella del festival. Il tema scelto è appunto ‘Abracadabra’, l’antica formula magica rilanciata dalla saga di Harry Potter, che aiuterà ad esplorare le dimensioni del pensiero magico con una serie di incontri, laboratori, mostre virtuali con visori VR e philoshow inediti. Un’edizione che si annuncia ‘magica’, in cui filosofia, arte e cultura pop si fonderanno in un’esperienza unica e coinvolgente.

Archiviato il successo della prima edizione, la direttrice artistica Lucrezia Ercoli è già all’opera per costruire un evento ancora più ambizioso. Dopo aver indagato ‘Lo spettacolo del male’, il festival si avventurerà in un territorio altrettanto affascinante: il realismo magico, la magia e il pensiero superstizioso. Temi trattati con il consueto approccio multidisciplinare, non mancando di connettere il passato arcano con il presente tecnologico. Intrigante anche l’iconografia scelta per la grafica del festival: la ‘Mano del Filosofo’, un disegno seicentesco di Johannes Isaac Hollandus, che racchiude i simboli dell’arte alchemica ("nessuno può comprenderli a meno che non giuri fedeltà alla filosofia").

L’arrivo di ‘Popsophia’ ad Ancona ha già segnato una collaborazione proficua con il territorio, culminata nei due eventi estivi che hanno riaperto al pubblico l’Anfiteatro Romano. Ora, con il crescente successo e i sold out delle precedenti edizioni, si è scelto di puntare su una location di maggiore capienza come le Muse, che per quattro giorni ospiteranno un ricco programma di eventi, animando ogni sala dal pomeriggio fino a tarda serata. Anche le date segnano un cambiamento strategico, in un periodo pensato per attirare un pubblico ancora più ampio.

Gli organizzatori parlano di "una svolta epocale", sottolineando come il festival si trasferisce nel "cuore pulsante della cultura anconetana". Un cambio di scenario che trasforma la manifestazione in un’esperienza immersiva, un vero e proprio festival ‘verticale’, in cui ogni piano del teatro si animerà di incontri, spettacoli e riflessioni. Come in un’illusione di Escher, ‘Popsophia’ trasforma le Muse in una ‘scala magica della conoscenza’, dove il pubblico si muoverà attraverso i diversi livelli del pensiero pop: dal Ridotto, che ospiterà gli incontri pomeridiani con filosofi, scrittori e intellettuali, fino alla sala principale, teatro dei celebri ‘Philoshow’ serali. Ma ogni spazio verrà allestito e reinterpretato secondo la cifra stilistica di ‘Popsophia’. La struttura si trasformerà in una grande officina culturale, dove gli spettatori potranno partecipare a laboratori creativi, aperitivi filosofici, degustazioni a tema, e immergersi nelle atmosfere dell’Abracadabra contemporaneo.