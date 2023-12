"Popsophia" debutto tra parole e note

E’ tutto pronto per il debutto di Popsophia ad Ancona. Il festival nazionale, che si svolgerà ufficialmente a marzo, oggi e domani sbarca alla Mole con l’attesa anteprima dei philoshow inediti realizzati dalla direttrice artistica Lucrezia Ercoli per il Natale dorico. Andati a ruba in un giorno i posti prenotabili, si potrà comunque assistere all’evento grazie ai posti non assegnati in prenotazione e al monitor ledwall allestito in una sala della Mole. "Non ci aspettavamo una risposta così rapida e un sostegno e consenso così diffuso – dice Ercoli –. Siamo certi che il pubblico anconetano saprà offrirci uno stimolo ulteriore a far bene e ad estendere e allargare gli orizzonti della pop filosofia a tutto il tessuto culturale della città".

E anche la mostra "Bello è il brutto e brutto è il bello", visitabile in presenza e attraverso i visori VR nella galleria modulare e virtuale di MeGa, nei primi giorni ha fatto registrare il tutto esaurito di prenotazioni. Il sipario di Popsophia si apre dunque stasera (ore 21.15) con il philoshow "Caro Babbo Natale...", spettacolo filosofico musicale che attinge all’immaginario cinematografico del Natale come mito del desiderio, della speranza attraverso le voci di chi lo ha raccontato tramite la scrittura. Relatrici sul palco assieme a Ercoli, Licia Troisi, divulgatrice e scrittrice fantasy che affronterà il Natale dal punto di vista astronomico, dal solstizio d’inverno fino alla "stella cometa"; Giulia Caminito, vincitrice del premio Campiello con "L’acqua del lago non è mai dolce" che presenterà un estratto del suo nuovo libro ancora inedito che racconta come la ricerca delle luci di Natale in soffitta facciano riemergere antichi sentimenti; Giulia Ciarapica, scrittrice e book blogger che ripercorrerà il topos del Natale nella letteratura.

A intervallare le parole saranno le note della band di Popsophia, la Factory, che proporrà classici natalizi e brani più inusuali. Domani (ore 21.15) sarà la volta di "Caro amico ti scrivo…", evento dedicato all’avvenire con la musica di Lucio Dalla e le parole della filosofa Lucrezia Ercoli e del critico musicale Carlo Massarini, l’indimenticato Mister Fantasy. Un viaggio nelle storie visionarie delle canzoni di Dalla, dagli esordi fino allo scat, da canzoni gioco come ‘Attenti al lupo’, fino alle ballate come ‘Caruso’, alternando reale e surreale, libertà e teatralità. Per chiudere con le parole di "Futura": "Chissà, chissà domani…".