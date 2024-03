"Popsophia indaga sui consumatori di malvagità"

Il male nel cinema, nella musica e nelle serie tv. Il festival ‘Popsophia’ debutta ufficialmente ad Ancona raccontando un mondo oscuro e la nostra incapacità di resistere al suo fascino.

Sui manifesti campeggia un volto coperto da mani che cercano di celare ciò che l’occhio, pur terrorizzato, vuol guardare. Una citazione da Platone, spiega la direttrice artistica Lucrezia Ercoli: "Un uomo passa vicino ai corpi senza vita dei giustiziati dal boia e prova desiderio di vedere, ma insieme non tollera quello spettacolo. Alla fine, vinto dal desiderio, guarda ciò che lo attraeva e lo ripugnava. Perché continuiamo a farlo? Il festival riflette sul nostro essere compulsivi ‘consumatori di malvagità’".

Il festival inaugura giovedì 21 alle 18 con la mostra virtuale "Pentagon" e gli interventi di Viviana Caravaggi, Evio Hermas Ercoli e Roberto Cresti. Alle 21.15 Michele Capuani affronterà il tema del male tra moda e design, e Lucrezia Ercoli presenterà in anteprima il suo nuovo libro dedicato al tema del festival. Ad impreziosire la serata sarà il recital dell’artista, scrittore e musicista Ivan Talarico. Venerdì 22, dalle ore 18, si entra nel vivo con i tre incontri delle rassegne ‘Philofiction’, ‘Cinesophia’ e ‘Mediascape’. Alice Valeria Oliveri, parlerà della spettacolarizzazione della morte nella tv del trash. Salvatore Patriarca esplorerà il male come scelta attraverso filosofia, cinema e tv, spaziando tra malvagi "classici" (Giuda, Vito Corleone) e moderni (Joker, Dexter).

Eugenio Radin rifletterà sul terreno delle argomentazioni online, dove invece di dibattere si ‘combatte’. Alle 21.15 il primo philoshow ("Il male del nostro tempo. Nichilismo, scontentezza, canzonette") con Marcello Veneziani vedrà la musica come viatico per indagare le insidie della vuota insoddisfazione e il corto circuito per il quale le ‘canzonette’ possono parlare di nichilismo e "voglia di niente". Sabato 23 Diego Castelli e Marco Villa (ore 18) affronteranno il tema del male nelle serie tv degli ultimi 20 anni. Gennaro Carillo parlerà di ‘complottismo’, topos che il cinema ha raccontato spesso, e Davide Bennato interverrà sulla narrazione della guerra attraverso i nuovi media. Alle 21.15 philoshow dedicato alle distopie: "Il peggiore dei mondi possibili".

Lucrezia Ercoli e il divulgatore scientifico Michele Bellone accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale e filosofico fra immaginari diventati leggendari, da 1984 ad Arancia Meccanica.

Domenica 24 spazio a "Dal true crime al dark tourism", intervento di Oriana Binik, sociologa e criminologa che spiegherà quando e perché possiamo definire "sublimi" il crimine e la fascinazione per la violenza (ore 18). Lo stesso farà per il cinema lo scrittore e giornalista Alessandro Beretta, mentre Eleonora Caruso affronterà il tema della ‘moderazione’ dei commenti nei social, fra haters, video violenti e politicamente scorretto.

Alle 21.15 concerto di musica e parole alla scoperta delle radici filosofiche del rock e dei suoi leggendari ‘maledetti’. "Simpathy for the devil" vedrà Carlo Massarini condurre lo spettatore nei meandri della mente e del cuore di artisti come Janis Joplin, Amy Winehouse, Brian Jones e Jim Morrison. Tra le novità di quest’anno ci sono i laboratori filosofici insieme a Sophratica, che proporrà workshop e pratiche filosofiche dedicati a bambini, ragazzi e adulti.

Raimondo Montesi