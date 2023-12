Popsophia, l’omaggio alla Carrà

Doveva chiudersi questa sera in modo speciale la ‘tre giorni’ di anteprima del festival ‘Popsophia – Filosofia del Contemporaneo’, che per la prima volta ha avuto come sede Ancona. In realtà la "festa" è stata rinviata all’ultimo momento al 6 gennaio per colpa dell’influenza. Dopo il grande successo registrato con i primi due appuntamenti alla Mole Vanvitelliana, il festival propone un evento che sicuramente otterrà gli stessi consensi, se non in misura maggiore. Si tratta di una sorta di tributo a uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati dal grande pubblico, e non solamente in Italia.

E’ "Tanti auguri, omaggio Raffaella Carrà", nuovo show musicale targato Popsophia dedicato all’indimenticabile, e indimenticata Carrà, iconica figura della televisione italiana, la quale è stata capace di diventare il simbolo di una rivoluzione culturale, e per questo non mancherà di stimolare una riflessione filosofica attorno al ruolo dell’arte e del potere dei media.

Il ‘philoshow’ (questo il nome del format che caratterizza da sempre il festival) avrà come protagonista sul palcoscenico dell’auditorium della Mole Vanvitelliana la frizzante band Factory, che il pubblico anconetano ha apprezzato nel corso dei due primi eventi della manifestazione. Lo spettacolo sarà per lo spettatore l’occasione per ascoltare, e magari ballare, alcuni dei maggiori successi della cantante, attrice e showgirl, dal celebre ‘Tuca tuca’ a ‘"Rumore’, da ‘A far l’amore comincia tu’ a "Fiesta".

Lo spettacolo ha come ‘epigrafe’ una frase della stessa artista: ‘La vita è una partita a carte e a me piace avere il mazzo in mano. Io me la sono giocata. A volte ho pagato un prezzo e altre mi è andata bene, ma non posso dire di non essermi divertita’. Di certo si divertiranno anche gli spettatori, magari con una punta di commozione nel ricordare un personaggio che in realtà era semplicemente una ‘persona’, quasi una di famiglia per la semplicità e la simpatia che sapeva sprigionare. Questo terzo appuntamento del festival, organizzato dalla direttrice artistica Lucrezia Ercoli in collaborazione con il Comune, chiude la trilogia di spettacoli filosofico-musicali dedicati alle festività. ‘Popsophia’ farà il suo debutto ufficiale ad Ancona nel 2024. Per assistere allo spettacolo non è necessaria la prenotazione. L’ingresso, infatti, è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.