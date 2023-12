"Popsophia" si immerge nel Natale

E’ uno dei binari su cui viaggerà il nuovo corso culturale di Ancona. Il festival ‘Popsophia’, presentato ieri alla Mole Vanvitelliana dalla direttrice artistica Lucrezia Ercoli, è uno di quegli eventi destinati a lasciare il segno.

La rassegna debutterà ufficialmente il prossimo anno, ma per il Natale ormai alle porte regala al pubblico due serate ‘in tema’.

Sabato 16 e domenica 17 nell’auditorium della Mole ci saranno due nuovi ‘philoshow’, spettacoli filosofico-musicali inediti pensati appositamente per gli anconetani (ingresso gratuito).

Il primo giorno andrà in scena ‘Caro Babbo Natale…’, che attinge all’immaginario cinematografico e musicale del Natale come mito del desiderio e della speranza, attraverso le voci di chi lo ha raccontato tramite la scrittura.

Sul palco con Lucrezia Ercoli ci saranno Licia Troisi, divulgatrice e scrittrice fantasy che affronterà il Natale dal punto di vista astronomico, dal solstizio d’inverno fino alla stella cometa; Giulia Caminito, vincitrice del premio Campiello con ‘L’acqua del lago non è mai dolce’, che presenterà un estratto del suo nuovo libro ancora inedito che racconta come la ricerca delle luci di Natale in soffitta facciano riemergere antichi sentimenti; Giulia Ciarapica, scrittrice e book blogger marchigiana cui spetterà ripercorrere il topos del Natale nella letteratura. A intervallare le letture delle ospiti l’esecuzione live della band di Popsophia, la Factory che proporrà un repertorio natalizio fra brani che costituiscono l’inevitabile colonna sonora delle festività e scelte musicali più inusuali.

Domenica spazio a ‘Caro amico ti scrivo…’, serata dedicata all’avvenire con la musica immaginifica di Lucio Dalla e le parole della filosofa Lucrezia Ercoli e del critico musicale Carlo Massarini.

Sarà un viaggio nelle storie visionarie delle canzoni di Dalla, alternando reale e surreale, libertà e teatralità. Per chiudere con le parole di ‘Futura’: ‘Chissà, chissà domani…’. C’è poi la mostra ‘Bello è il brutto e brutto è il bello", visitabile su prenotazione (WhatsApp 3398108134), esposizione immersiva ideata da Popsophia per MeGa, la prima galleria virtuale e modulare visitabile in 3D con visori VR, che viene rilasciata nell’aula didattica della Mole per dare forma al pensiero. La Meta Gallery MeGa è il nuovo linguaggio ideato da Popsophia per ripensare gli spazi fisici creando un’architettura virtuale dalle potenzialità infinite.

Grazie ai visori si entra in una cyber architettura ispirata al morfismo modulare dell’architetto Vittorio Giorgini e la visita continua nelle tante sale che ospitano altrettante opere per costruire un percorso fra tendenze opposte: da un lato la misura, l’ordine; dall’altro la rottura, la disgregazione.

Il sindaco Daniele Silvetti loda il festival in quanto "aperto alle contaminazioni della contemporaneità. Chi meglio di Popsophia può portarci nuove sfide? Per l’anconetano, che è un po’ sornione, sarà una terapia shock".

L’assessore alla cultura Anna Maria Bertini, che ha avuto l’intuizione di portare il festival ad Ancona, parla di "momento importante per la città. L’innovazione può contaminare arti differenti. ‘Popsophia’ l’ho vissuta come spettatrice, ora la vivo da co-organizzatrice. E’ una sfida che coglieremo in pieno".

r. m.