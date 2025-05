Popsophia tra tecnomagia e cinema

L’edizione 2025 di ‘Popsophia’ ad Ancona resterà nella storia per la ‘fumata bianca’ e l’annuncio dell’elezione del nuovo Pontefice Leone XIV avvenuta proprio durante l’appuntamento clou del pomeriggio di apertura del festival alla Muse. L’"habemus Papam" è stato mandato in diretta mentre lo scrittore Emanuele Trevi ripercorreva con aneddoti e storie la vita del padre, Mario Trevi, nato e vissuto ad Ancona.

Il programma di oggi prevede l’apertura alle ore 17 nel foyer con la scrittrice anconetana Evita Greco, che dialogherà con Simona Rossi della Libreria Fogola, e l’apertura delle sale Talia e Clio per la mostra ‘MeGA’ e per i laboratori filosofici per bambini ed adulti. Dalle ore 18 al Ridotto si alterneranno Vincenzo Valentino Susca, che affronterà il tema della "tecnomagia", ovvero la logica del totem applicata ai nuovi dispositivi, da Siri ad Alexa, da Twitch a Instagram e TikTok. Il sociologo approfondirà il nostro legame tra la nostra identità virtuale e la tecnica. A seguire la critica d’arte contemporanea e scrittrice Valentina Tanni presenterà i lavori di una serie di artisti della nuova generazione e del loro dialogo con "la macchina" affrontando il tema, attualissimo, dell’opera d’arte in un’era in cui la riproducibilità tecnica ha ceduto il passo alla generatività algoritmica. Infine a chiudere il pomeriggio il tanatologo Davide Sisto che parlerà dei "Virtual influencer".

Magia anche in serata (ore 21) quando andrà in scena il secondo dei philoshow in programma alle Muse con atmosfere oniriche e perduranti. Protagonista sarà il Realismo Magico. Uno spettacolo musicale con la Band Factory che avrà come protagonista Gennaro Carillo. A lui, assieme a Lucrezia Ercoli, il compito di esplorare la dimensione dell’invisibile nella cinematografia di Federico Fellini, David Lynch e Paolo Sorrentino.

"Siamo felicissimi di questo avvio di festival e della partecipazione della città – commenta la direttrice Lucrezia Ercoli –. Le Muse, che ci ospitano quest’anno, sono il cuore dei nostri appuntamenti, dislocati in tutte le sale. Abracadabra, questa parola magica antichissima, ci guiderà alla scoperta di quanto della magia rimane ancora oggi. La prima giornata ha saputo già suggerire tutto ciò che vedremo in questi pomeriggi e serate. In particolare oggi faremo un focus sulle nuove tecnologie e sui dispositivi che utilizziamo: lo smartphone ad esempio come sfera magica a cui chiediamo profezie sul domani".