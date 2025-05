Porta Lambertina verrà illuminata

Nell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, giovedì si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Anche il Comitato Cri senigalliese è mobilitato per una data che rappresenta uno dei momenti più importanti per far conoscere a tutta la popolazione la propria presenza sul territorio. In collaborazione con l’amministrazione comunale, sul palazzo municipale sarà esposta la bandiera della Croce Rossa italiana mentre sarà illuminata di rosso Porta Lambertina in via Carducci per dare al centro città un segno evidente del Comitato senigalliese della Cri (nell’adiacente via Narente c’è la sede storica dell’associazione). Anche in città sarà un giorno particolare per sostenere le attività che da sempre caratterizzano l’azione del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, attività che hanno subito un aumento esponenziale ed evidenziano una sempre maggiore necessità della presenza, costante e rassicurante, di tutti coloro che con profondo senso di appartenenza dedicano quotidianamente il loro tempo ai bisogni della comunità. E ricordare anche che c’è un modo concreto per sostenere la Cri: devolvere il 5x1000 al Comitato Cri di Senigallia.