"Porta Mazzini, al via i lavori di restyling"

Via libera alla riqualificazione di Porta Mazzini e al maxi pacchetto di lavori per l’edilizia scolastica. Dopo l’approvazione del rifacimento del manto del campo spostivo delle Saline e della recinzione, per un importo di oltre 700mila euro, la Giunta ha approvato nuovi interventi di riqualificazione. A cominciare da quello che darà una nuova vita a Porta Mazzini, situata tra l’ex pesa e l’imbocco di viale Cavallotti, dove è prevista anche la valorizzazione di un tratto di mura urbica. "Abbiamo trovato l’accordo con i due soggetti privati che condividono il progetto di riqualificazione di porta Mazzini e ora abbiamo approvato il progetto esecutivo dei lavori che potranno così partire mettendo a bando i lavori - annuncia il sindaco Massimo Olivetti -. Ci stiamo poi concentrando su importanti lavori di riqualificazione dell’edilizia scolastica che tocca praticamente tutti gli istituti cittadini di competenza comunale. A cominciare dal nuovo polo scolastico che sorgerà alla Cesanella". Qui sta per sorgere un nuovo polo scolastico 0-6 anni per un importo di oltre 3 milioni e 500mila euro. La nuova scuola, finanziata per gran parte con fondi del Pnrr, sorgerà in piazzale Michelangelo dove è ora presente la scuola dell’infanzia Girotondo. Durante i lavori gli alunni saranno trasferiti presso un’altra struttura situata sempre all’interno del quartiere.

"Stiamo affidando anche i lavori di sistemazione della scuola di Marzocca e intanto a giorni sarà firmato il contratto di appalto del nuovo polo della scuola media Marchetti che sorgerà nel quartiere delle Saline e dunque anche in questo caso i lavori partiranno a breve" aggiunge il primo cittadino.

Il nuovo maxi plesso della Marchetti, che dovrà essere ultimato entro il 2025 per via dei finanziamento ottenuti (su 13 milioni di costo totale, 2 milioni di euro arriveranno dal Gestore del Servizio Energetico, altri 3 milioni di euro dal Miur mentre il Comune di Senigallia accenderà un mutuo ventennale), sorgerà tra la piscina delle Saline, il parco delle Saline e la cittadella dello sport e potrà ospitare fino a sei sezioni con 18 aule e laboratori mentre per la scuola dell’infanzia sono previste fino a quattro sezioni. Lunedì scorso poi sono stati consegnati i lavori per la realizzazione del ponte ciclopedonale sul Fiume Cesano, che collegherà la spiaggia di Senigallia con quella di Marotta. Si tratta di un nuovo anello di congiunzione della Ciclovia Adriatica, che, atteso da molti anni, vede il suo incipit grazie alla collaborazione tra Regione e i Comuni di Senigallia e Mondolfo.

Giulia Mancinelli