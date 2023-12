Porta Vaccaro, nuova illuminazione

Oggi dalle 18.30 Porta Vaccaro a Osimo sarà illuminata di nuovo per festeggiare i lavori ultimati. I faretti avranno la funzione multicolore per offrire un effetto cromatico. A fare da sfondo il concerto del violinista Marco Santini accompagnato da Rosa Sorice. Dopo i Tre Archi, saranno installati nuovi fari di illuminazione in tutta piazza Nuova e sarà illuminata la facciata di piazza San Filippo e il monumento ai Caduti di piazza Nuova, un nuovo tratto alla ciclabile di Campocavallo, il sito archeologico di Montetorto a Casenuove, tutte le fonti storiche della città e la torre del Duomo. In particolare per il sito archeologico è in programma una rivalutazione dello stesso.