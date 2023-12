Porta Valle, aggiudicati i lavori per il restyling

Restyling degli spazi pubblici di Porta Valle e piazzale San Savino, aggiudicati i lavori. L’intervento per una città più sostenibile e a misura di bici e pedoni è relativo al tratto compreso tra via Mazzini dal Torrione di Mezzogiorno, fino ad arrivare a via della Granita nei pressi della scuola media ‘Federico II’: sono 437 metri di percorso ciclabile ricavato in sede propria. Si tratta di un percorso a doppio senso di marcia, dunque di larghezza complessiva di 2,50 metri che ricade, per la quasi totalità, su di un tracciato già sede stradale o di parcheggi, in ogni caso si tratta di un sedime con pavimentazione stradale già esistente, a parte un brevissimo tratto (circa 35 metri), tra la via della Filatura e il parcheggio dell’istituto comprensivo Federico II, che è all’interno di un percorso verde ma già dedicato a percorso pedo ciclabile. Ad aggiudicarsi l’appalto è stata la ditta Centrostrade srl di Ostra Vetere la quale ha offerto il miglior ribasso del meno 15,357% da cui risulta un importo contrattuale di 237.814 euro. Il progetto fa parte del "Programma innovativo per la qualità dell’ambiente (PINQuA). La città contemporanea oltre le mura e tra le reti: una ipotesi per la media Vallesina". Il progetto interessa un ambito di 13.900 metri quadrati tra pista ciclabile, parcheggi ed aree verdi, affrontando la "riqualificazione e messa a norma di tre parcheggi, la riqualificazione e valorizzazione di due parchi/aree verdi". I lavori per la realizzazione del percorso ciclabile e pedo ciclabile, prevedono in linea generale, la fresatura dell’attuale tappetino stradale e dei marciapiedi ed esso contigui, per poi consentire la stesura di nuovo tappetino bituminoso di usura, ed in seguito la verniciatura dell’intera sede del percorso ciclabile, secondo un colore simile a quello utilizzato per il percorso ciclabile del centro storico, lungo Corso Matteotti, dall’Arco Clementino sino all’incrocio con via Pastrengo. Il percorso ciclopedonale dovrà attraversare anche il torrente Granita e collegare il quartiere San Giuseppe all’ex Smia attraverso un altro intervento a cui pure si sta lavorando. Il mese scorso la giunta Fiordelmondo che ha ereditato il finanziamento dai precedenti amministratori ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento riqualificazione spazi pubblici Porta valle e piazzale San Savino per 375mila euro di cui per lavori 280mila.