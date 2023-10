Porta Valle, troppi pregiudicati: chiuso il bar

Ritrovo abituale di numerosi pregiudicati, il questore chiude per dieci giorni il bar pizzeria di Porta Valle. Lunedì pomeriggio, personale delle volanti del commissariato assieme alla polizia locale di Jesi, coordinati dal dirigente Paolo Arena, hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal questore di Ancona Cesare Capocasa, di sospensione della licenza di somministrazione alimenti e bevande del bar pizzeria di Porta Valle che si trova in un quartiere sensibile del territorio jesino, di recente oggetto di esposti e proteste di residenti. Il provvedimento è arrivato a conclusione dei controlli e degli accertamenti espletati nell’ultimo mese dal commissariato Jesino, in sinergia con la polizia locale.

Controlli che hanno accertato come quel locale fosse divenuto nel tempo un luogo di abituale ritrovo di persone pregiudicate. Il 12 settembre scorso un equipaggio è intervenuto sul posto per la segnalazione del furto di cellulare in danno di un avventore dell’esercizio. Dai controlli è emerso come buona parte dei clienti presenti fosse gravata da precedenti penali e di polizia, compresa la vittima del furto. Precedenti numerosi e importanti: rapina, estorsione, violenza sessuale, evasione, spaccio, associazione per delinquere, guida in stato di ebbrezza, lesioni, maltrattamenti e ricettazione La stessa conferma si è avuta nei giorni a seguire, in altre cinque occasioni fino a martedì della scorsa settimana. Alcuni avventori sono risultati già destinatari di avviso orale da parte del questore. Inoltre, i controlli amministrativi svolti da polizia e vigili urbani, hanno rilevato alcune violazioni quali la mancata esposizione del cartello contenente la licenza, le tariffe dei prezzi, quelli del divieto di fumo, l’inesatta compilazione delle schede di autocontrollo delle temperature dei frigoriferi rispetto al manuale Haccp, ma anche la posa non autorizzata di un’insegna pubblicitaria.

Quindi potendo l’operatività dell’esercizio essere "motivo di pericolo per l’ordine, la sicurezza e la pubblica moralità, divenendo luoghi di concertazione di propositi criminosi" è stata avanzata proposta di sospensione licenza al questore che ha subito adottato il provvedimento di sospensione della licenza e chiusura del locale per 10 giorni dalla notifica. "Tali controlli, saranno espletati senza soluzione di continuità anche in altri esercizi per garantirne la regolarità amministrativa e tutelare in via prioritaria la sicurezza della collettività" spiegano dal commissariato jesino.