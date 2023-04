Portano via l’oro da una casa e poi fuggono a piedi nei campi

Sono riusciti a entrare nella sua abitazione la sera di Pasqua e a trafugare quanto più oro possibile per poi darsi alla fuga per i campi, sembra proprio a piedi. Forse qualcuno li aspettava poco distante in auto, un "palo" che li ha aiutati a fuggire. E’ successo al primo piano di una casa in zona Cantalupo. Il filottranese si è accorto di quanto accaduto solo al suo ritorno a casa dopocena.

L’uomo, di professione assicuratore, ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione locale. Ladri "acrobati" a quanto è parso subito perché avrebbero sfruttato le grondaie della casa per raggiungere il balcone e da lì entrare dalla finestra forzata. Tanta l’amarezza da parte del proprietario che ha diramato un appello ai vicini di casa a fare attenzione affinché non accadano altri furti simili. Diverse sono state le segnalazioni di movimenti sospetti nel weekend pasquale pervenuti alle forze dell’ordine ma nessuno di quelli avrebbe avuto riscontro. Alcuni residenti infatti avrebbero denunciato la presenza di persone che, in auto, sabato santo giravano per le viuzze adocchiando finestre e passi ma nulla di grave per l’incolumità degli abitanti, almeno al momento, si è verificato.