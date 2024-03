Porti "Ocean Viking" in arrivo con 224 migranti salvati in mare

Salvataggi drammatici, condizioni meteomarine rischiose e un viaggio di quasi 1500 chilometri: il Ministero ieri ha assegnato il porto di Ancona alla Ocean Viking, ma non è detto che il viaggio della nave gestita dalla ong francese Sos Mediterranée possa essere deviato verso porti più meridionali. Per ora l’imbarcazione sta procedendo verso il medio Adriatico e l’arrivo è previsto per il pomeriggio di lunedì. In pratica qualcosa di molto simile di quanto accaduto la settimana scorsa quando la Sea Eye 4, diretta ad Ancona è stata inviata alla fine a Reggio Calabria. L’equipaggio della Ocean Viking, infatti, è stato testimone dell’ennesima tragedia in mare l’altro ieri sera dopo che 25 naufraghi partiti dalla Libia sono stati trovati in condizioni drammatiche a bordo di un gommone. Alcuni avevano perso conoscenza a causa della carenza di cibo e acqua e hanno raccontato che almeno 50 persone sarebbero morte. Adesso a bordo di Ocean Viking ci sono 224 sopravvissuti, tra loro anche 35 minori stranieri non accompagnati. Lo si apprende da fonti della Prefettura, dove per oggi è stato convocato un incontro per mettere a punto la macchina organizzativa dell’accoglienza. Altri 113 naufraghi, tra cui 6 donne e 2 bimbi, sono stati tratti in salvo dall’equipaggio dell’Ocean Viking, che già mercoledì aveva soccorso 25 migranti rimasti in mare per 7 giorni prima di essere salvati.

"Il viaggio di 1.450 km – spiegano – rischia di peggiorare le condizioni mediche dei naufraghi, alcuni sono ancora attaccati all’ossigeno per riprendersi. Abbiamo chiesto alle autorità italiane un luogo più vicino per lo sbarco dei 224 sopravvissuti".