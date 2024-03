"Portiamo in scena la crisi di due papi"

"Avvincente, incalzante e ironico". "Una storia di amicizia inaspettata fra due uomini molto diversi ma accomunati dallo stesso destino". Così viene presentato "I due papi", in scena domani (ore 21) al Teatro La Fenice di Senigallia. Uno spettacolo di grandissimo successo, in cui Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo, affiancati da Anna Teresa Rossini, interpretano rispettivamente Benedetto XVI e Francesco. La regia è di Giancarlo Nicoletti, la traduzione del testo di Anthony McCarten è di Edoardo Erba. La storia ripercorre i giorni frenetici che portarono dalla rinuncia di Ratzinger all’elezione di Bergoglio, ma anche due vite ‘parallele’.

Rigillo, come si spiega la risposta entusiasta del grande pubblico a uno spettacolo sulla carta non ‘facile’?

"Il testo di McCarten non vuole affrontare tanto questioni legate alla fede, quanto la crisi di due uomini in cui, pur considerando la loro autorità di personaggi ‘storici’, ci si può riconoscere. Lo spettacolo è anche una commedia molto divertente. Da una parte c’è Ratzinger, lo studioso, quasi un padre della Chiesa, dall’altra Bergoglio, amato da tutti, anche se in Vaticano non lo si ama così tanto. Lui non è uno che ‘obbedisce’ a occhi chiusi".

Ognuno dei due ha vissuto una situazione ‘estrema’, per così dire, vero?

"Ci sono due momenti molto importanti e problematici nella vita di ciascuno. Per Bergoglio è il periodo della dittatura di Videla in Argentina, quando si temeva che i gesuiti venissero perseguitati. Lui proibì a due di loro di stare tra i poveri. Entrambi furono sequestrati e torturati. Bergoglio sente il peso di aver commesso questo grave errore, un enorme peccato. Per Ratzinger è la crisi di identità, l’isolamento a cui lo portano il suo conservatorismo, la sua difesa a oltranza della tradizione".

E’ anche uno scontro tra due forti personalità?

"Ratzinger e Bergoglio sono all’opposto. Ma, essendo entrambi molto ‘forti’, nessuno dei due cede. Anche per questo si apprezzano reciprocamente. Ratzinger però ha lo sguardo rivolto all’indietro, Bergoglio è molto più ‘libero’".

Per alcuni fin troppo. Che ne pensa delle critiche che gli rivolgono?

"Sono ingiuste. La società cambia, la Chiesa deve fare altrettanto, senza intaccare le radici della fede. Una fede che però deve abbracciare tutti. Forse a un certo punto è lo stesso Ratzinger a capire che era il momento di avere un papa come Francesco".

Senta, ma com’è interpretare un papa?

"Ho studiato il personaggio dal punto di vista storico. Per il resto è un personaggio come un altro. Fare l’attore è il mio mestiere. Certo, ogni attore si crea il proprio stile, ma non è una questione di metodo. Non credo nei ‘metodi’".

Il suo stile, eccellente, se l’è creato anche la senigalliese Anna Teresa Rossini: "Interpreto una suora tedesca, Brigitta che accudisce Ratzinger. E’ a lei che, per la prima volta, lui confessa la propria crisi. Lei la prende malissimo. Piangendo continua a ripetersi: ‘impossibile’. Insieme i due parlano di tutto, persino dello scandalo Vatileaks, ma anche dei grandi temi. Lui le chiede cosa c’è che non va, cosa dicono di lui. E’ lei risponde: è poco socievole, ha poco carisma, non prende decisioni su temi come la contraccezione. La gente vuole qualcuno di più giovane, più carismatico".

Raimondo Montesi